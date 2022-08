MTV VMA 2022, i Maneskin vincono il premio ‘Best Alternative’: é prima volta per una band italiana

Non si arresta il trionfo dei Maneskin, la band italiana che sta collezionando un successo dietro l’altro! L’ultimo riconoscimento è arrivato ieri, domenica 28 agosto, quando la band ha vinto il premio per il miglio video alternativo assegnato durante gli MTV Video Music Award 2022, con il brano ‘I wanna be your slave’.

I Maneskin vincono il premio ‘Best Alternative’: mai andato a un italiano

Un’escalation di successi costella la sfavillante carriera di questi talentuosi ragazzi! Dalla vittoria di Sanremo, a quella dell’Eurovision, passando per i sold out ai loro concerti fino ad arrivare al trionfo di ieri. Vittoria doppiamente importante se si considera che, finora, il premio best alternative video non era mai andato ad un artista italiano.

Gli altri artisti in gara

La concorrenza non spaventa la rock band che è riuscita a vincere l’ambito premio nonostante i numerosi artisti in gara. Infatti, oltre al grappo italiano c’erano anche: Avril Lavigne ft. Blackbear con il pezzo ‘Love It When You Hate Me’, gli Imagine Dragons e JID con ‘Enemy’, Machine Gun Kelly ft. Willow con ‘Emo Girl’, Panic! at the disco con ‘Viva Las Vengeance’, Twenty One Pilots con ‘Saturday’ e Willow, Avril Lavigne ft.Travis Barker con ‘G.R.O.W’

I ringraziamenti

A seguito della meritata vittoria non sono mancati i ringraziamenti via social da parte della band: ‘I WANNA BE YOUR SLAVE is now Best Alternative Video!!! Grazie a @MTV e ai #vmas più a tutti coloro che hanno supportato questa corsa adrenalinica, vi amiamo!’.