Maneskin in concerto a Roma, Andreoni: ‘Tra 4-5 giorni ci sarà l’aumento dei contagi’

I Maneskin al Circo Massimo hanno scritto un altro pezzo di storia. Per la band oltre 70.000 mila persone ad aspettarli e a incoronare il loro sogno. Nella loro città natale, in uno dei posti più ambiti dagli artisti di tutto il mondo, hanno tenuto un concerto memorabile. E questo, ha avuto conseguenze.

Le dichiarazioni del primario

“Tra 4-5 giorni vedremo l’aumento dei casi Covid a Roma in seguito al concerto dei Maneskin di Sabato. I grandi eventi pubblici di questi mesi hanno determinato un incremento dei contagi e, inevitabilmente, succederà anche questa volta”. Queste le parole che Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali, ha rilasciato all’adnkronos.

Ma questa non è la prima polemica riguardo i “concertoni”. Per alcuni medici questi sarebbero una delle principali cause dell’aumento dei contagi di questi ultimi giorni.

