Maneskin, nuovo tour negli USA: il 7 ottobre esce il singolo ‘The Loneliest’

I Maneskin sono pronti a partire per il loro Loud Kids Tour in America e in Canada. La band romana colleziona successi e conquista l’Oltreoceano.

Esce il nuovo singolo: ecco quando

Mentre si attende l’uscita del nuovo singolo “The Loneliest” il 7 ottobre, i Maneskin continuano a esibirsi in tutto il mondo: sabato scorso il concerto al Global Citizien Festival del 2022 a New York, dove sono saliti sul palco con cinque brani poco prima degli headliner Metallica. All’evento erano presenti anche altri artisti dal calibro internazionale tra cui Charlie Puth, i Jonas Brothers, Mariah Carey, Mickey Guyton e Rosalía.

Il tour negli USA

Ora i Måneskin sono pronti per il tour in America, che partirà dal 31 ottobre fino al 16 dicembre. Tra le città in cui faranno visita i musicisti ci sono Seattle, San Francisco, Los Angeles, San Diego, Phoenix, Salt Lake City, Denver, Chicago, Detroit, Toronto, Montreal, Boston, Philadelphia, New York, Washington, e tante altre, prima di tornare in Italia il 23 febbraio 2023. L’anno prossimo partirà invece il tour europeo.

I traguardi dei Maneskin nel 2022

Mentre si preparano per il tour mondiale, il loro singolo Supermodel ha raggiunto i 150 milioni di stream in tutto il mondo e si trova alla prima posizione nelle classifiche di Billboard, rimanendo salda per diverse settimane alla #1 nella US Alternative Radio: i Maneskin sono gli unici a conquistare questo traguardo con due canzoni nel 2022. Tra i loro traguardi dell’anno anche il Billboard Music Award 2022 nella categoria “Top Rock Song” e l’iHeartRadio Music Award come “Best New Alternative Artist”.

La band si è esibita agli Mtv Vma Awards 2022 con il singolo “Supermodel”, portando a casa il Vma award per “Best Alternative Video”.