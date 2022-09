Måneskin, parla Damiano sulla vittoria di Giorgia Meloni: “Oggi è un giorno triste per il mio Paese”

Il frontman della band italiana più famosa all’estero, i Måneskin, si è svegliato questa mattina con un tonfo al cuore, come del resto lui stesso fa intendere nelle sue storie Instagram. Di certo non un buon risveglio per lui, e chissà per quanti altri, a dire il vero. Il cantante non è per nulla soddisfatto del voto degli italiani, e pare non voglia tenerselo per sé, e si sfoga sui social.

Il commento di Damiano su Giorgia Meloni

Ma cosa ha fatto? Ha pubblicato tra le storie del suo account Instagram ufficiale, la foto della prima pagina di Repubblica, dove il titolo che campeggia al centro, trionfa su tutte le altre notizie della giornata: ”Meloni si prende l’Italia.

Poi, lui, aggiunge: ”Today is a sad day for my country” (Oggi è un giorno triste per il mio Paese), senza troppi di parole, esprimendo così tutto il suo sconforto e malcontento nei confronti degli esiti elettorali di questa lunga notte. Il messaggio è diretto ai fan di tutto il e destinato quindi a fare il giro del globo.

Cosa ne pensa la leader di Fratelli d’Italia

Certo, ora, il bello sarebbe capire cosa ne pensa Giorgia, la quale proprio sui social aveva difeso il gruppo dopo la vittoria all’Eurovision e le accuse sulla presunta (e subito smentita) assunzione di stupefacenti in diretta tv. Certo, il fatto non dovrebbe cambiare il suo giudizio sul cantante, anche perché si tratta di due campi semantici diametralmente opposti, così come di due fatti non di certo attigui.

Tuttavia, è chiaro che il frontman della band romana la pensa come la pensano all’estero, e cioè che i risultati delle recenti elezioni non saranno di certo un toccasana per il Paese.