I Maneskin a Che Tempo Che Fa: chi sono, carriera, canzoni, l’ultimo singolo, concerti e Instagram

I Måneskin sono un gruppo rock italiano del momento. Famosi non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Dalla vittoria del Festival di Sanremo al tour negli Stati Uniti. Un grande successo che è valso loro il premio agli MTV Video Music Awards nella categoria miglior video alternativo e sono stati i primi italiani a vincere questo prestigioso riconoscimento. Famosi, con tanto stile e riconoscibili. Ma su di loro c’è tanto da sapere, conosciamoli meglio!

I Måneskin: come sono nati, i componenti, gli inizi

I Måneskin sono una rock band italiana nata a Roma nel 2016 e composto da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria).

Damiano David e la bassista Victoria De Angelis collaborano insieme da prima del 2015 e nel novembre di quello stesso anno De Angelis decise di voler creare un gruppo con il cantante, al quale si aggiunse poi il chitarrista Thomas Raggi, amico di De Angelis dalle scuole medie musicali, e il batterista Ethan Torchio, trovato tramite un annuncio pubblicato su Facebook da De Angelis.

Carriera: da X Factor al tournée negli Stati Uniti

Nel 2016 il gruppo vinse il Pulse – High School Band Contest e per la prima volta fece uso del nome Måneskin, una parola danese (traducibile in italiano come chiaro di luna). Il nome fu ideato da Victoria, che ha origini danesi da parte della madre. Nello stesso anno esordirono con il primo concerto ufficiale a Faenza, in occasione del Meeting delle etichette indipendenti.

Il gruppo è salito alla ribalta nel 2017 in seguito alla partecipazione a X Factor 11. Anche se all’epoca non vinsero (arrivarono secondi) per loro è iniziata l’ascesa. Hanno firmato infatti un contratto con l’etichetta discografica Sony Music, pubblicando l’EP Chosen nello stesso anno.

L’anno seguente è uscito l’album di debutto Il ballo della vita, contenente il singolo Torna a casa, che ha consacrato il gruppo a livello nazionale. Da qui la prima tournée in Italia, che ha fatto il tutto esaurito in pochi giorni.

Nel 2021 è stato pubblicato il secondo album Teatro d’ira – Vol. I, contenente il brano Zitti e buoni: brano con il quale si sono presentati al Festival di Sanremo, vincendo e andando direttamente alla 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest. I Måneskin hanno vinto anche qui e si sono affermati sulla scena mondiale grazie al loro sound rock e alternativo.

L’ultimo singolo: the Loneliest

L’anteprima è uscita da 4 giorni e in fan sono letteralmente in delirio: il gruppo ha diffuso su Youtube e sul profilo ufficiale anche un teaser del videoclip del nuovo singolo “The Loneliest”. I Maneskin tornano a parlare d’amore in questa nuova canzone che sembra possa essere il loro prossimo grande successo. L’attesa è altissima e sicuramente la porteranno in tour con loro negli Stati Uniti.

I Måneskin a Che Tempo che fa

Questa domenica il conduttore televisivo Fabio Fazio ha deciso di chiamare nel suo programma “Che tempo che fa” per un intervista proprio loro, le star italiane del momento: i Maneskin.

Instagram

Da Madonna a Miley Cyrus sono tantissime le celebrità che seguono i Maneskin su Instagram. Il loro profilo @maneskinofficial conta ormai oltre 6 milioni di follower e la motivazione è semplice: condividono tantissime foto, video, anteprime di tutto quello che fanno!