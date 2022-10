Che tempo che fa 2022: domenica 16 ottobre da Fabio Fazio arrivano i Maneskin, le anticipazioni

Che tempo che fa 2022. Fabio Fazio è sicuramente uno dei personaggi più in voga della domenica, alla conduzione del suo format ”Che tempo che fa” rappresenta ormai un appuntamento fisso per migliaia di italiani che non vorrebbero perdersi per nulla al mondo le sue interviste ed approfondimenti sull’attualità sociale, politica e culturale.

Che tempo che fa: ospiti speciali per domenica 16 ottobre

Questa domenica che verrà, poi, ha una qualcosa di davvero sorprendente per i suoi telespettatori: il conduttore televisivo, infatti, ha deciso di chiamare nel suo programma per un incontro diretto proprio loro, le star italiane del momento che hanno letteralmente sfondato il panorama musicale contemporaneo: i Maneskin.

Le novità nel programma

Dunque, se da una parte Simona Ventura rappresenta la new entry al tavolo di Fazio nel programma ”Che tempo che fa”, altri volti, invece, non cambiano mai. O meglio, alcuni di questi sono a buon diritto considerati degli evergreen, nel senso che spesso e volentieri ritornano a dialogare con Fazio. E lo fanno ben volentieri, nonostante il loro intervento sia considerato sempre un qualcosa di eccezionale. Ma questo è dovuto al grande successo e alla fama che hanno di questi tempi.

Fabio Fazio dialoga con i Maneskin

Diciamo ancora: i Maneskin saranno ospiti a ”Che tempo che fa” nella puntata di domenica prossima 16 ottobre in onda su Rai 3. La notizia l’ha data Fabio Fazio in persona, per mezzo del suo account ufficiale su Twitter, in un post recentissimo in cui ha scritto: ”Un successo inarrestabile. I @thisismaneskin domenica a @chetempochefa #ctcf”

Come anticipato, però, nulla di ”nuovo”, perché i Maneskin erano già stati suoi ospiti diverse volte sia in studio che in collegamento, soprattutto all’indomani del trionfo al Festival di Sanremo 2021 e dopo quello all’Eurovision Song Contest dello stesso anno.

Il nuovo singolo del Maneskin

Inoltre, doveroso ricordare che la rock band italiana, dopo un ennesimo trionfo registrato agli MTV VMAs 2022, era stata chiamata in veste di ospite d’onore per le ultime edizioni di entrambe le manifestazioni. Tra le novità di cui discuteranno ci sarà senza dubbio anche il loro ultimo singolo pubblicato solamente pochi giorni fa da Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi. Il singolo si chiama The Lonelist, una traccia intima, commovente e profonda, che si è imposta rapidamente nelle classifiche mondiali.