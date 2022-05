Maneskin, look da urlo per Supermodel: Damiano nudo, Victoria ricoperta di cristalli

Dopo aver ‘conquistato’ anche il Coachella, il famoso festival della musica, i Maneskin continuano a sorprendere. E l’ultimo anno per la band romana è stato davvero eccezionale, sicuramente indimenticabile: prima la vittoria a Sanremo, poi all’Eurovision Song Contest e i concerti in giro per il mondo, che hanno fatto boom di presenze.

Loro, così giovani, che stanno scalando le classifiche e che presto ritorneranno all’Eurovision, ma questa volta come ospiti nel giorno della gran finale. Loro che su Instagram stanno anticipando, con una serie di post, il nuovo singolo ‘Supermodel’ e lo stanno facendo pubblicando diverse foto di outfit fuori dalle righe, tra tacchi, pellicce, cristalli. Proprio come ci hanno abituato da sempre: così stravaganti, così forti e rock sul palco.

Quando uscirà il nuovo singolo dei Maneskin ‘Supermodel’

Da qualche giorno i Maneskin su Instagram stanno condividendo delle foto un po’ ambigue. Loro in primo piano, chi nudo, chi con una pelliccia, chi su un materassino in acqua. Tutte istantanee che riportano la scritta ‘Supermodel’. Questo, in effetti, non è altro che il titolo del loro nuovo singolo, che presto uscirà. Con una certezza: i Maneskin si esibiranno sulle note di questa canzone, che sicuramente sarà un successo, proprio durante la finale dell’Eurovision. E i fan non vedono l’ora di scatenarsi con loro.

Le foto per il lancio del singolo

In attesa di ascoltare i Maneskin, la band sui social sta pubblicando diverse foto. Damiano si è fatto ‘paparazzare’ completamente nudo, con gli occhiali da sole scuri, i tacchi a spalli e un accappatoio nero abbottonato in vita. Ethan, invece, ha indossato un pantalone di pelle, un top incrociato e una camicia di raso azzurra, mentre il chitarrista Thomas si è trasformato in un cowboy.

Victoria, invece, ha posato con una pelliccia, gli occhiali da sole, il rossetto rosso e un completino intimo di cristalli. Che splendono proprio come loro, come il loro talento che è ormai sotto gli occhi di tutti. E del mondo intero.