Eurovision 2022: la classifica della prima semifinale: chi va in finale

Il sipario sull’Eurovision Song Contest si è alzato e ieri i tre conduttori, Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, hanno dato il via alla prima semifinale. Tra grandi show, ospiti, musica e tanto divertimento. Ma chi si è classificato tra i primi dieci e ha ottenuto il pass per la finale di sabato 14 maggio? Chi dei Paesi in gara avrà modo di salire sul palco e di ‘sfidare’ i 5 ‘big’, cioè, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna?

Chi sono i primi 10 finalisti dopo la semifinale dell’Eurovision Song Contest

Dopo aver ascoltato tutte le esibizioni, il pubblico ha potuto votare fino allo stop dichiarato dai tre conduttori. Gli stessi che, poi, hanno annunciato – non in ordine di classifica ma casuale – i primi 10 finalisti dopo la prima semifinale. Ecco chi ritornerà a Torino e risalirà, ancora una volta, su quel palco:

Svizzera – Marius Bear con Boys Do Cry

Armenia – Rosa Linn con Snap

Islanda – Sigga, Beta, Elin con Meo Haekkandi Sol

Lituania – Monika Lu con Sentimentai

Portogallo – Maro con Saudade Saudade

Norvegia – Subwoolfer con Give That Wolf

Grecia – Amanda Tenfjord con Die Together

Ucraina – Kalush Orchestra con Stefania

Moldavia – Zdob si Zdub & Fratii Advahov

Paesi Bassi – S10 con De Diepte.

Quando va in onda la seconda semifinale?

La seconda semifinale dell’Eurovision andrà in onda domani, giovedì 12 maggio. Sul palco saliranno altri 18 Paesi, ma anche in questo caso i migliori 10 accederanno alla finale di sabato 14 maggio. Ma qual è la scaletta ufficiale?

La scaletta e l’ordine di uscita