Eurovision 2022 a Torino, chi vince? Pronostici e scommesse, i favoriti

Il conto alla rovescia si può attivare perché è davvero tutto pronto per l‘Eurovision Song Contest che quest’anno, dopo la vittoria dei Maneskin, si terrà in Italia, al PalaOlimpico di Torino. Alla conduzione Alessandro Cattelan, Laura Pausin e Mika, con il nostro Paese che verrà rappresentato da Mahmood e Blanco, i trionfatori dell’ultima edizione di Sanremo. Ma chi vincerà? E chi sono i cantanti favoriti stando alle quote scommesse?

Le quote scommesse di Snai per il vincitore dell’Eurovision 2022

In totale, saranno 40 i Paesi in gara (con l’esclusione della Russia): 17 cantanti si esibiranno nella prima semifinale che si terrà il 10 maggio, gli altri 10 saliranno sul palco nella seconda semifinale del 12 maggio. Da ogni semifinale, verranno decretati 10 finalisti, 10 cantanti che si andranno a unire ai cinque paesi ‘big’, già qualificati per la finale di sabato 14 maggio: Italia, Germania, Spagna, Francia e Regno Unito. Ma chi trionferà? Di seguito, troverete le quote scommesse di Snai relative al vincitore dell’Eurovision aggiornate a lunedì 9 maggio:

Ucraina – 1,55

Italia – 5,50

5,50 Regno Unito – 7,50

7,50 Svezia – 10

10 Spagna – 15

– 15 San Marino – 25

25 Polonia 30

30 Grecia – 30

– 30 Paesi Bassi – 40

– 40 Norvegia – 40

– 40 Portogallo – 40

– 40 Svizzera – 40

– 40 Belgio – 66

– 66 Estonia – 66

– 66 Francia – 66

66 Australia – 66

– 66 Serbia – 75

– 75 Finlandia – 100

– 100 Cipro – 100

– 100 Austria – 100

– 100 Croazia – 150

– 150 Armenia – 150

– 150 Azerbaijan – 150

– 150 Malta – 150

– 150 Irlanda – 200

200 Lituania – 250

– 250 Moldavia – 250

– 250 Germania – 250

– 250 Islanda – 250

– 250 Lettonia – 250

– 250 Georgia – 250

– 250 Albania – 250

– 250 Romania – 250

– 250 Slovenia – 250

– 250 Bulgaria – 250

– 250 Macedonia Nord – 250

– 250 Danimarca – 250

– 250 Montenegro – 250

– 250 Repubblica Ceca 250

250 Israele – 250.

Chi vota? Come funziona