Eurovision Song Contest 2022 a Torino: date, dove vederlo in tv, programma e biglietti

Manca davvero poco all’Eurovision Song Contest, il festival atteso da tutti e che, dopo la vittoria dei Maneskin, quest’anno si terrà in Italia, a Torino. Per il nostro Paese saliranno sul palco gli ultimi vincitori di Sanremo, Blanco e Mahmood che hanno sbaragliato con ‘Brividi’.

40 paesi in gara: ecco tutti i cantanti

Sono ben 40 i paesi in gara, ma di seguito troverete quelli che si esibiranno e gareggeranno nelle due semifinali, in base al sorteggio che si è svolto in diretta a Torino il 25 gennaio scorso. Per l’Italia, lo ricordiamo ancora una volta, ci sarà la coppia Mahmood & Blanco con il brano “Brividi”, che ha trionfato alla 72ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

La scaletta della prima semifinale

Martedì 10 maggio si esibiranno nella prima semifinale, in ordine di uscita:

Albania con Ronela Hajati che canta Sekret

Lettonia con Citi Zēni che cantano Eat Your Salad

Lituania con Monika Liu che canta Sentimentai

Svizzera con Marius Bear che canta Boys do Cry

Slovenia con LPS (Last Pizza Slice) che cantano Disko

Ucraina con Kalush Orkestra che canta Stefania

Bulgaria con Intelligent Music Project che cantano Intention

Paesi Bassi con S10 che canta De Diepte

Moldavia con Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov che cantano Trenuleţul

Portogallo con MARO che canta Saudade saudade

Croazia con Mia Dimšić che canta Guilty Pleasure

Danimarca con Reddi che canta The Show

Austria con LUM!X & Pia Maria che cantano Halo

Islanda con Systur (Sigga, Beta and Elín) che cantano Með Hækkandi Sól

Grecia con Amanda Georgiadi Tenfjord che canta Die Together

Norvegia con Subwoolfer che cantano Give That Wolf a Banana

Armenia con Rosa Linn che canta Snap

La scaletta della seconda semifinale

Giovedì 12 maggio, nella seconda semifinale, si esibiranno gli altri Paesi, ecco l’ordine di uscita dei cantanti:

Finlandia con The Rasmus che cantano Jezebel

Israele con Michael Ben David che canta I.M

Serbia con Konstrakta che canta In Corpore Sano

Azerbaijan con Nadir Rüstəmli che canta Fade to black

Georgia con Circus Mircus che cantano Lock me in

Malta con Emma Muscat che canta Out of Sight

San Marino con Achille Lauro che canta Stripper

Australia con Sheldon Riley che canta Not the same

Cipro con Andromache che canta Ela

Irlanda con Brooke Scullion che canta That’s Rich

Macedonia del Nord con Andrea che canta Circles

Estonia con Stefan che canta Hope

Romania con WRS che canta Llamame

Polonia con Krystian Ochman che canta River

Montenegro con Vladana che canta Breathe

Belgio con Jérémie Makiese che canta Miss you

Svezia con Cornelia Jakobs che canta Hold Me Closer

Repubblica Ceca con We Are Domi che canta Lights Off

Dove acquistare i biglietti per le semifinali dell’Eurovision Song Contest

Sono ancora disponibili pochi biglietti per le semifinale dell’Eurovision, che si terranno martedì 10 maggio e giovedì 12 al Pala Olimpico di Torino. I ticket si possono acquistare in prevendita sul sito di Ticketone: una volta registrato, il singolo utente potrà acquistarne non più di quattro per ciascuno spettacolo. Si potranno avere tutte le informazioni chiamando lo 02.82900700 (dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 19) e presso l’info point del Pala Olimpico (aperto tutti i giorni, tranne la domenica, dalle ore 10 alle ore 18).

I biglietti sono disponibili a questo link. I tagliandi, è bene specificare, saranno tutti nominativi (concesso un solo successivo cambio di nome) e il prezzo degli stessi varierà in base alla serata, al posto e alla visibilità del palco. L’ingresso sarà consentito da 2 ore fino a mezz’ora prima dello spettacolo e avverrà secondo le normative anti-covid vigenti alla data dell’evento.

La finale sabato 14 maggio 2022: chi si esibisce

Sabato 14 maggio si concluderà l’avventura dell’Eurovision Song Contest e a Torino saliranno sul palco:

Italia con Mahmood e Blanco che cantano Brividi

Francia con Alvan & Ahez che cantano Fulenn

Germania con Malik Harris che canta Rockstars

Regno Unito con Sam Ryder che canta Space man

Spagna con Chanel che canta SloMo.

Quali sono gli ospiti dell’Eurovision 2022

Cantanti in gara, un vero e proprio spettacolo all’insegna della musica, ma anche tantissimi ospiti. Da Il Volo ai Maneskin, i trionfatori dell’Eurovision 2021 con ‘Zitti e buoni’.

Tra gli ospiti della prima semifinale , quella che andrà in onda martedì 10 maggio, oltre al duo Mahmood e Blanco, ci sarà Diodato con ‘Fai Rumore’, brano vincitore del Festival di Sanremo 2020. Durante la stessa sera, inoltre, Dardust, produttore artistico tra i più richiesti del momento, accompagnato dal dj producer Benny Benassi e da Sophie and The Giants, si scatenerà al ritmo dei grandi successi della dance italiana.

Tra gli ospiti della seconda semifinale anche il Volo, con Grande Amore.

anche il Volo, con Grande Amore. Durante la serata finale, invece, ritorneranno all’Eurovision i Maneskin.

Dove e a che ora vedere semifinali e finale

Le semifinali e la finale dell’Eurosivion andranno in onda in prima serata su Rai 1 e saranno commentate da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico. Ma non solo. Il festival sarà trasmesso anche da Rai Radio 2 e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Rai Play. Alla conduzione Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini.