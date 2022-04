Blanco canta a S. Pietro per il Papa: oltre 80 mila giovani in piazza (VIDEO DIRETTA)

Pasquetta di festa e di musica a San Pietro, a Roma. Oggi in piazza ci sono oltre 80 giovani. Inizialmente erano attesi “solo” 60 mila ragazzi, ma poi il numero delle persone che sono arrivate a Roma per l’iniziativa del Vaticano ha superato ogni più rosea previsione. Oltre che per vedere il Papa, i giovani sono attratti anche da uno degli ospiti: Blanco.

Leggi anche: Blanco ieri ha fatto emozionare Roma: ospiti, dediche importanti e tanto altro

Blanco dal Papa davanti a 80 mila giovani

Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, arrivato al primo posto con la canzone Brividi insieme a Mahmood, sarà tra poco in piazza per cantare proprio il singolo che l’ha portato al successo all’Ariston. A piazza San Pietro oggi si sono esibiti anche Giovanni Scifoni e Matteo Romano. Tra canzoni e momenti di arte, ci sono testimonianze dei fedeli.

L’evento è stato organizzato dall’ufficio della pastorale giovanile della Conferenza episcopale italiana. Dopo due anni di assenza, è la prima volta che i giovani fedeli tornano in piazza. Per loro è un momento di rinascita e di speranza per il futuro. E Blanco è stato scelto proprio perché simboleggia proprio questo.

Blanco dal Papa