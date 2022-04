Blanco canta per il Papa: ‘Brividi’ a San Pietro il giorno di Pasquetta per 60mila giovani

Un’inarrestabile successo quello che vede protagonista il giovane Blanco! Dopo la vittoria di Sanremo con il singolo ‘Brividi’ — interpretato insieme a Mahmood— il giovane talento bresciano continua a collezionare un successo dietro l’altro. Ne è un ulteriore esempio la scelta di esibirsi il giorno di Pasquetta a San Pietro proprio con il singolo ‘Brividi’.

Il concerto di Blanco a San Pietro

Come detto, Blanco canterà domani, 18 aprile in Piazza San Pietro davanti al Papa e alla bellezza di 57mila giovani. L’evento è stato promosso dalla Cei in occasione del pellegrinaggio a Roma degli adolescenti da tutta la Penisola. Il pellegrinaggio sarà poi concluso con un incontro tra il Santo Padre e i ragazzi.

L’annuncio della partecipazione di Blanco è stato dato da Don Michele Falabretti, responsabile dell’Ufficio nazionale della Cei per la pastorale giovanile. A condurre l’evento — che vanta, come si è visto, una copiosa partecipazione — saranno Andrea Delogu e Gabriele Vagnato. Sul palco c saranno anche gli attori Giovanni Scifoni e Michele la Ginestra; a chiudere invece Matteo Romano.

L’ascesa professionale

Quella che vede convolto il giovane Blanco è una carriera densa di successi. Infatti dopo il trionfo di Sanremo il giovane non si è letteralmente più fermato: da settimane in cima alla classifiche, le date del suo tour ‘Blu Celeste’ sono già tutte, regolarmente sold out.

È imminente inoltre la partecipazione con Mahmood all‘Eurovision Song Contest che tra circa un mese vedrà i due talentuosi cantanti esibirsi a Torino per rappresentare l’Italia.

Profondamente acclamato dal pubblico, in questi giorni Blanco viene immortalato durante i bagni di folla dei suoi concerti live dove indossa persino i reggiseni che le fan gli lanciano oppure è lui stesso a lanciarsi sul pubblico. Insomma, un successo e un’energia davvero incontenibili quelle che questo ragazzo riesce a trasmettere con le sue canzoni che ogni giorno emozionano e fanno ballare il pubblico!