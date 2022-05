Eurovision 2022, chi è Monika Lui per la Lituania: età, nome, canzone, Instagram testo, traduzione e video di Sentimentai

Sta finalmente per arrivare l’atteso Eurovision Song Contest 2022! L’evento musicale si comporrà di tre serate: due semifinali e la finale, tutte all’insegna della musica e del divertimento! Quaranta i paesi in gara, fra questi anche la cantante lituana Monika Liu con il brano Sentimantai, conosciamola meglio!

Monika Liu: biografia e carriera

Monika Liubinaité è nata a Klaipeda, in Lituania, il 9 febbraio del 1988. Ha 34 anni ed è del segno dell’acquario. All’anagrafe Monika è registrata con il nome Monika Liubinaité. La donna si è avvicinata fin da piccola al mondo della musica.

Da questo punto di vista per lei le cose sono state piuttosto semplici in quanto la giovane proviene da una famiglia di musicisti. Monika ha infatti iniziato a frequentare lezioni si violino e danza classica a partire dalla tenera età di 5 anni.

Dopo il diploma la donna si è iscritta all’ Università di Klaipedia dove ha studiato canto jazz. Successivamente si è trasferita a Boston dove ha studiato al Berklee College of Music.

Nel 2004 si è invece trasferita a Londra dove ha iniziato a lavorare con il produttore Mario Basanov. La cantante ha già pubblicato diversi singoli e tre album, partecipando inoltre a diversi festival e manifestazioni.

Nel 2022 Liu ha preso parte alla terza edizione di Pabandom is naujo, il programma di selezione per il rappresentante della Lituania all’Eurovision. In quest’occasione Liu ha presentato il proprio inedito: Sentimentai.

La canzone Sentimentai

Il pezzo di Liu è un brano jazz con forti imfluenze popolari. Al suo interno vi si trova infatti una prezioso commistione della geografia lituana nonché influenze di film e di racconti popolari. Va inoltre detto che il pezzo viene eseguito completamente in lituano.

Testo (e traduzione in italiano)

Tuk, tuk-tuk

Naktį į širdį pasibeldžia

Ilgesio pilna

Atminimų lydima

Dvasia

Tu, tai tu, tai tu

Seniai matytas veide

Ko juokies lyg klaunas

Iš mano spindinčių akių?

Sukasi ratu galvoje momentai

Bėga bėga ten, kur ir Tu

Milijonas rožių lyg sentimentai

Skęsta jūroje debesų

[Verse 2]

Ošia jūra nerami

Man ašaros akyse

Viskas, jis nebesugrįš niekada

Jis atplaukė juoda puta

Pamenu, kaip stoviu Nidos kopų vidury

Ir žuvėdrai moju

Toli, toli

Sukasi ratu galvoje momentai

Bėga bėga ten, kur ir Tu

Milijonas rožių lyg sentimentai

Skęsta jūroje debesų

Sukasi ratu galvoje momentai

Bėga bėga ten, kur ir Tu

Milijonas rožių lyg sentimentai

Skęsta jūroje debesų

Traduzione

Toc toc toc

Di notte bussa al mio cuore

Pieno di desiderio

Accompagnato da ricordi

Un fantasma

Tu, sei tu, sei tu

Un volto visto tanto tempo fa

Perché ridi come un clown

Ai miei occhi splendenti?

I momenti girano in cerchio nella mia testa,

stanno correndo dove sei tu

Un milione di rose come sentimenti

stanno affogando nel mare di nuvole

Ah…

Il mare agitato sta frusciando

Ho le lacrime agli occhi

Questo è tutto – non tornerà mai più

È arrivato come una schiuma nera

Ricordo come mi trovo in mezzo alle dune di Nida

e rinunciando a un gabbiano

così lontano, lontano…

I momenti girano in cerchio nella mia testa

stanno correndo dove sei tu

Un milione di rose come sentimenti

stanno affogando nel mare di nuvole

I momenti girano in cerchio nella mia testa

stanno correndo dove sei tu

Un milione di rose come sentimenti

stanno affogando nel mare di nuvole