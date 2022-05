Eurovision 2022, chi sono i LPS per la Slovenia: età, canzone, Instagram, testo, traduzione e video di Disko

Tutto pronto per gli Eurovision 2022. Dopo il grande successo dell’anno scorso, ecco che anche quest’anno milioni di italiani sono pronti per vedere in gara i nostri Mahmood e Blanco. Ma ci saranno davvero tantissime soprese. Tra le tante band ecco i LPS, il nome del gruppo che rappresenterà la Slovenia con la canzone Disko. Scopriamo tutti i dettagli!

Chi sono i rappresentanti della Slovenia

I LPS, Last Pizza Slice, sono un gruppo musicale nato a Celje nel 2018. I componenti della band sono davvero giovanissimi:

Mark Semeja, alla chitarra elettrica

Gašper Hlupič, alla batteria

Zala Velenšek, al basso elettrico, sassofono

Žiga Žvižej, alla tastiera elettronica

Filip Vidušin, la voce

La biografia

Sulla loro vita privata non si sa tantissimo. La loro band però è stata formata nel mese di Dicembre nella scuola in cui tutti i componenti della band studiavano. L’aula di musica era il loro rifugio e dal 2018 hanno deciso intraprendere insieme questo sogno. Inizialmente il nome LPS era per intero Last Pizza Slice, ma poi hanno preferito cambiarlo con l’acronimo.

Come sono arrivati all’Eurovision 2022

Tutto è partito dalla partecipazione, il primo Dicembre 2021, al concorso canoro EMA Freš. Arrivando in finale si sono aggiudicati uno dei quattri posti destinati agli artisti emergenti che avrebbero partecipato a Evrovizijska Melodija 2022, il programma in cui vengono scelti i rappresentanti della Slovenia all’Eurovision. La loro canzone Disko è andata così forte da raggiungere il punteggio maggiore tra 12 inediti.

Canzone Disko

La canzone parla di una storia d’amore finita male. I due si dicono addio e l’uno guarda l’altro andarsene. Sono tutte le fasi della separazione, in cui non si riesce ad accettare l’assenza dell’altro e si pensa di averlo sembra accanto. Parla dei ricordi di questa bellissima storia d’amore giunta al termine.

Testo di Disko

Bila sva v disku

Ko je LPS igral

Fičo1 spet je nekaj piskal

Žvižej solo je zasral

Takrat se mi je že zazdelo

Da preveč ti gledaš stran

Ta pogled, poln nezvestobe

Že bil predobro mi je znan

Ker gledam te

Ko brez mene z drugim stran odhajaš

Hočem te

A ti drugemu srce oddajaš

Pleševa

Ampak to je le v mojih sanjah

Ne, ne bo te nazaj

Gledam te

Ko brez mene z drugim stran odhajaš

Hočem te

A ti drugemu srce oddajaš

Pleševa

Ampak to je le v mojih sanjah

Ne, ne bo te nazaj

S sten gledajo me slike

Spremljajo me vsak korak

Vrača mi spomine vsaka

Srce v solzah se namaka

Vsak utrip se kri pretaka počasneje

Še si tu

Pa čeprav te ni

Ta tvoj vonj

Vsako jutro spet me prebudi

A od zdaj

Bom v disko hodil sam

In gledal isti film

Le da svojo vlogo igram

Ker gledam te

Ko brez mene z drugim stran odhajaš

Hočem te

A ti drugemu srce oddajaš

Pleševa

Ampak to je le v mojih sanjah

Ne, ne bo te, ne bo te več nazaj

Ne bo te več in gledam te

Ko brez mene z drugim stran odhajaš

Hočem te

A ti drugemu srce oddajaš

Pleševa

Ampak to je le v mojih sanjah

Ne, ne bo te nazaj

Traduzione di Disko

Eravamo in discoteca

Quando stava suonando LPS

La mia macchina stava di nuovo accendendo delle luci

Žvižej ha rovinato l’assolo

E allora ho pensato

Che stai distogliendo lo sguardo troppo

Questo sguardo, pieno di infedeltà

Mi era già troppo noto

Perché ti sto guardando

Partire con un altro senza di me

voglio te

Ma stai regalando il tuo cuore a un altro

Stavamo ballando

Ma questo è solo nei miei sogni

No, non tornerai

ti sto guardando

Partire con un altro senza di me

voglio te

Ma stai regalando il tuo cuore a un altro

Stavano ballando

Ma questo è solo nei miei sogni

No, non tornerai

I dipinti mi osservano dal muro

Accompagnano ogni mio passo

Ognuno di loro mi ricorda un ricordo

Il mio cuore è intriso di lacrime

Ad ogni battito il mio sangue soffia più lentamente

sei ancora qui

Anche se non lo sei

Il tuo profumo

Mi sveglia ogni mattina

Ma d’ora in poi

Andrò in discoteca da solo

E guarda lo stesso film

In cui interpreto il ruolo principale

ti sto guardando

Partire con un altro senza di me

voglio te

Ma stai regalando il tuo cuore a un altro

Stavano ballando

Ma questo è solo nei miei sogni

No, non tornerai

Non tornerai più e io ti guardo

Partire con un altro senza di me

voglio te

Ma stai regalando il tuo cuore a un altro

Stavano ballando

Ma questo è solo nei miei sogni

No, non tornerai

Video di Disko

Ecco il video dell’inedito dei LPS