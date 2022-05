Eurovision 2022, chi è il duo Subwoolfer per la Norvegia: età, canzone, testo, traduzione e video di Give that wolf a banana

Sta finalmente per arrivare l’atteso Eurovision Song Contest 2022! L’evento musicale si comporrà di tre serate: due semifinali e la finale, tutte all’insegna della musica e del divertimento! Quaranta i paesi in gara, fra questi anche il duo Subwoolfer per la Norvegia, conosciamoli meglio!

Chi è il duo Subwoolfer

I loro nomi sono Keith e Jim ma, probabilmente sono nomi di fantasia. Sono due personaggi molto misteriosi, avvolti da un fascino molto particolare. Infatti i due hanno un’immagine molto forte che però caratterizza la loro personalità. Sono abbastanza riservati per questo non parlano mai della loro vita privata.

Come dicevamo, la loro immagine è davvero fuori dagli schemi. Infatti i due si presentano sul palco sempre con delle maschere gialle e denti da lupo. La loro band si sarebbe formata “4,5 miliardi di anni fa sulla Luna”. Insomma, un duo stravagante che sicuramente riserverà tantissime sorprese.

Testo canzone Give that wolf a banana

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Not sure I told you, but I really like your teeth

That hairy coat of yours with nothing underneath

Not sure you have a name, so I will call you Keith

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

See where you’re going, but I don’t know where you’ve been

Is that saliva or blood drippin’ off your chin?

If you don’t like the name Keith I’ma call you Jim

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

Give that wolf (banana)

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Banana

I like the scent of every meal on your breath

That hunger in you, I’m in danger now, I guess

Let’s go to grandma’s, you say grandma tastes the best

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

(I want your grandma, yum, yum)

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

Give that wolf

Someone give that wolf a banana

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Someone give that wolf a banana

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Someone give that wolf a banana

Ba-na-na

Ba-na-na-na-na

Ba-na-na

Ba-na-na-na-na

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

(I want your grandma, yum, yum)

Someone give that wolf a banana

And before that wolf eats my grandma

Give that wolf a banana

Give that wolf

Give that wo-o-olf

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Someone give that wolf a banana

Yum, yum, yum, yum-yum-yum

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum-yum-yum

Someone give that wolf a banana

Traduzione Give that wolf a banana

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Non sono sicuro di averlo detto, ma mi piacciono molto i tuoi denti

Quel tuo pelo peloso senza niente sotto

Non sono sicuro che tu abbia un nome, quindi ti chiamerò Keith

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Vedi dove stai andando, ma non so dove sei stato

È saliva o sangue quella che gocciola dal tuo mento?

Se non ti piace il nome Keith, ti chiamo Jim

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh

E prima che quel lupo mangi mia nonna

Dai una banana a quel lupo

Dai quel lupo

E prima che quel lupo mangi mia nonna

Dai una banana a quel lupo

Dai quel lupo

Dai quel lupo (Banana)

gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

Banana

Mi piace il profumo di ogni pasto nel tuo respiro

Quella fame in te, ora sono in pericolo, credo

Andiamo dalla nonna, dici che la nonna ha un sapore migliore

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

E prima che quel lupo mangi mia nonna

Dai una banana a quel lupo

Dai quel lupo

(Voglio tua nonna, gnam, gnam)

E prima che quel lupo mangi mia nonna

Dai una banana a quel lupo

Dai quel lupo

Dai quel lupo

Qualcuno dia una banana a quel lupo

gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

Qualcuno dia una banana a quel lupo

gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

Qualcuno dia una banana a quel lupo

Banana

Ba-na-na-na-na-na

Banana

Ba-na-na-na-na-na

E prima che quel lupo mangi mia nonna

Dai una banana a quel lupo

Dai quel lupo

(Voglio tua nonna, gnam, gnam)

Qualcuno dia una banana a quel lupo

E prima che quel lupo mangi mia nonna

Dai una banana a quel lupo

Dai quel lupo

Dai quel woo-o-olf

Gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

Qualcuno dia una banana a quel lupo

gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam-gnam-gnam

Qualcuno dia una banana a quel lupo

Non sono sicuro di averlo detto, ma mi piacciono molto i tuoi denti

Quel tuo pelo peloso senza niente sotto

Non sono sicuro che tu abbia un nome, quindi ti chiamerò Keith

Video della canzone

Ecco il video della canzone dei cantanti che rappresenteranno la Norvegia all’Eurovision 2022.