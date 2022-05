Eurovision 2022, chi è Marius Bear per la Svizzera: età, canzone, Instagram, testo, traduzione e video di Boys do cry

Ci siamo, manca davvero pochissimo all’atteso appuntamento con l’Eurovision Song Contest 2022! L’evento musicale internazionale che sorprenderà i telespettatori a suon i di musica e sano divertimento vedrà la partecipazione di ben quaranta paesi. Tra di loro, a rappresentare la Svizzera ci sarà anche Marius Bear con il brano Boys do Cry.

Marius Bear: biografia e carriera

Marius Bear è nato a Bezirk, in Svizzera, il 21 aprile del 1993. Ha 29 anni ed è del segno dell’Ariete. All’anagrafe Marius è registrato come Matius Hugli. Marius si è avvicinato al mondo della musica all’età di 22 anni, prima di questo momento infatti la sua vita aveva preso un’altra direzione.

Terminati gli studi di meccanica Marius si è dedicato alla musica e nel 2017 si è trasferito a Londra, dove ha studiato produzione musicale alla British and Irish Modern Music Institute. L’anno successivo ha invece pubblicato il suo primo EP: Sanity, che gli ha fatto vincere il premio Best Talent ai Music Award svizzeri nel 2019.

L’8 marzo 2002 invece l’emittente radiotelevisiva SRF ha annunciato la selezione di Marius come rappresentante svizzero all’Eurovision 2022 con l’inedito Boys Do Cry che fa parte dell’album omonimo.

Messaggio della canzone Boys Do Cry

Con questa canzone Marius vuole sentirsi libero di esprimere le proprie emozioni ed i propri sentimenti, invogliando il pubblico a fare lo stesso. Privo di artefatti ed armature questo brano invita a non aver paura di piangere e di mostrare le proprie debolezze.

Testo e traduzione in italiano

In my room, lives a boy who could be blue,

And you might never know, oh, oh

You think he‘s cavalier, he would shed more than a crocodile tear,

If you‘d go, oh

Hearts they get broken, God only knows why,

And sometimes aeroplanes, fall down from the sky, And mountains they crumble, and rivers they run dry, And oh, boys do cry

When night falls, and the moon is all we see,

Don‘t fear the wolf that lives in me, oh, oh

You think he‘s tough enough, he would cry love till the sun comes up,

If you go, ooh

Hearts they get broken, God only knows why,

And sometimes aeroplanes, fall down from the sky, And mountains they crumble, and rivers they run dry, And oh, boys do cry, And how they cry

And oh,

Boys do cry.

Traduzione

Nella mia stanza vive un ragazzo che potrebbe essere triste

E potresti non saperlo mai, oh-oh

Pensi che sia un cavaliere

Ha versato più di una lacrima di coccodrillo

Se andassi, oh oh

I cuori si spezzano

Dio solo sa perché

E a volte gli aeroplani cadono dal cielo E le montagne si sgretolano E i fiumi si prosciugano E oh-oh-ooh-ooh-ooh-ooh

I ragazzi piangono

Quando scende la notte e la luna è tutto ciò che vediamo

Non temere il lupo che vive in me, oh-oh

Pensi che sia abbastanza duro

Piangerebbe amore fino al sorgere del sole

Se vai, oh

I cuori, si spezzano

Dio solo sa perché

E a volte gli aeroplani cadono dal cielo E le montagne si sgretolano E i fiumi si prosciugano E oh-oh-ooh-ooh-ooh-ooh

I ragazzi piangono

E come piangono

Le montagne si sgretolano

E i fiumi si prosciugano

E oh-oh-ooh-ooh-ooh-ooh

I ragazzi piangono.