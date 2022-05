Eurovision 2022, chi sono le Systur per l’Islanda: età, canzone, testo, traduzione e video di Með hækkandi sól

Sta finalmente per arrivare l’atteso Eurovision Song Contest 2022! L’evento musicale si comporrà di tre serate: due semifinali e la finale, tutte all’insegna della musica e del divertimento! Quaranta i paesi in gara, fra questi anche la band Systur per l’Islanda, conosciamole meglio!

Chi è la band Systur

La band è composta da tre donne, tre sorelle:

Elín Eyþórsdóttir

Sigríður Eyþórsdóttir

Elísabet Eyþórsdóttir

Da qui il nome “Systur” che in islandese significa sorelle. In realtà però il nome è stato cambiato da poco perché prima si facevano chiamare “Sigga”, “Beta” & “Elin”.

Carriera delle Systur

Fin da bambine le Systur si sono innamorate della musica. Una passione che tutte tre avevano in comune e che hanno cercato di rendere il loro mestiere. Iniziano a suonare a casa poi nei piccoli bar finendo a farsi conoscere sempre di più. Inoltre quotidianamente si battono per tutte le cause sociali a loro strette. Tanti i post nel loro profilo Instagram.

Testo della canzone Með hækkandi sól

Öldurót í hljóðri sál Þrautin þung umvafin sorgarsárum Þrá sem laðar, brennur sem bál Liggur í leyni – leyndarmál – þei þei

Í ljósaskiptum fær að sjá

Fegurð í frelsi sem þokast nær Þó næturhúmið skelli á Og ósögð orð, hugan þjá – þei þei

Í dimmum vetri – hækkar sól

Bræðir hjartans klakabönd – svo hlý Í dimmum vetri – vorið væna Vermir þitt vænghaf á ný

Skammdegisskuggar sækja að

Bærast létt með hverjum andardrættir Syngur í brjósti lítið lag Breiðir úr sér og andvarpar – þei þei

Í dimmum vetri – hækkar sól

Bræðir hjartans klakabönd – svo hlý Í dimmum vetri – vorið væna Vermir þitt vænghaf á ný

Og hún tekst á flug

Svífur að hæstu hæðum Og færist nær því Að finna innri ró

Í dimmum vetri – hækkar sól

Bræðir hjartans klakabönd – svo hlý Í dimmum vetri – vorið væna Vermir þitt vænghaf á ný

Traduzione della canzone Með hækkandi sól – Mentre sorge il sole

Alto mare nell’anima taciturna L’ardua impresa avvolta da ferite dolorose Un anelito attraente, ardente come fiamme Rimane celato, in segreto, ssh

Nel crepuscolo, si vede

La bellezza della libertà che si avvicina lentamente Anche se sta calando il tramonto E le parole taciute perseguitano la mente, ssh

Dal cupo inverno, sorge il sole

Scioglie il ghiaccio nel cuore col suo calore Dal cupo inverno, la primavera gentile Torna a scaldarti le ali

Le ombre della stagione buia attanagliano

Si muovono leggere con ogni respiro Nel cuore risuona una lieve melodia Che si diffonde sospirando, ssh

Dal cupo inverno, sorge il sole

Scioglie il ghiaccio nel cuore col suo calore Dal cupo inverno, la primavera gentile Torna a scaldarti le ali

E si alza in volo

Librandosi sulle vette più alte E si avvicina per Trovare pace dentro di sé

Dal cupo inverno, sorge il sole

Scioglie il ghiaccio nel cuore col suo calore Dal cupo inverno, la primavera gentile Torna a scaldarti le ali

Video della canzone

Ecco il video della canzone delle Systur per l’Euro Song Contest 2022