Eurovision 2022, anticipazioni della prima semifinale: scaletta, ospiti e programma di stasera

Sta per alzarsi il sipario sulla 66esima edizione dell‘Eurovision Song Contest, il festival che prenderà il via stasera e che terrà compagnia ai telespettatori fino a sabato 14 maggio, giorno della grande finale. Festival che quest’anno, dopo la vittoria dei Maneskin a Rotterdam, si terrà a Torino, al Pala Olimpico. Ma cosa succederà nella prima semifinale di stasera? Chi dei cantanti in gara salirà sul palco? E chi, invece, arriverà in veste di ospite?

La scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti stasera all’Eurovision 2022

Sarà l’Albania ad aprire la gara, la prima semifinale di questa sera, ma l’attesa è tanta soprattutto per l’Ucraina, che sembrerebbe essere la favorita con la band Kalush. Di seguito, però, troverete la scaletta ufficiale con l’ordine di uscita:

Albania con Ronela Hajati che canta Sekret

Lettonia con Citi Zēni che cantano Eat Your Salad

Lituania con Monika Liu che canta Sentimentai

Svizzera con Marius Bear che canta Boys do Cry

Slovenia con LPS (Last Pizza Slice) che cantano Disko

Ucraina con Kalush Orkestra che canta Stefania

Bulgaria con Intelligent Music Project che cantano Intention

Paesi Bassi con S10 che canta De Diepte

Moldavia con Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov che cantano Trenuleţul

Portogallo con MARO che canta Saudade saudade

Croazia con Mia Dimšić che canta Guilty Pleasure

Danimarca con Reddi che canta The Show

Austria con LUM!X & Pia Maria che cantano Halo

Islanda con Systur (Sigga, Beta and Elín) che cantano Með Hækkandi Sól

Grecia con Amanda Georgiadi Tenfjord che canta Die Together

Norvegia con Subwoolfer che cantano Give That Wolf a Banana

Armenia con Rosa Linn che canta Snap.

Come si vota e chi giudica le esibizioni

I 16 cantanti in gara della prima semifinale si esibiranno, poi ci saranno le due sessioni di voto: una è affidata agli spettatori con televoto, messaggistica e sito dell’Eurovision, l’altra sarà opera di una giuria composta da 5 esperti e addetti ai lavori. I migliori 10 di ogni semifinale passeranno il turno e saliranno sul palco nel giorno della finale insieme alle Big Five.

Quali sono gli ospiti di martedì 10 maggio