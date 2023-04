Diodato: chi è, età, carriera, canzoni, moglie, figlia, vita privata, foto, Instagram e nuovo singolo

Tutto pronto per una nuovissima puntata di Domenica In in compagnia di “Zia Mara” su Canale 5. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche il celebre cantante Diodato, vincitore dell’edizione 2020 del Festival di Sanremo. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto di sé, della sua vita e della sua carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di luI!

Chi è il cantante Diodato: età, carriera, canzoni

Diodato, all’anagrafe Antonio Diodato, è nato ad Aosta il 30 agosto del 1981 e ha quasi 42 anni. È di origine pugliese, di Taranto, ma romano di adozione. I suoi primi lavori sono stati realizzati a Stoccolma con i Dj svedesi Sebastian Ingrosso e Steve Angello. Tornato in Italia, Diodato si è laureato al DAMS dell’Università degli Studi Roma Tre in Cinema, televisione e nuovi media. Nel 2018 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Adesso, interpretato in coppia con Roy Paci: i due si sono classificati all’ottavo posto. Nel 2019, Diodato ha esordito anche come attore nel film Un’avventura. L’8 febbraio 2020 Diodato ha vinto la 70esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Fai rumore”. Ecco la sua discografia completa:

2013 – E forse sono pazzo

2014 – A ritrovar bellezza

2017 – Cosa siamo diventati

2020 – Che vita meravigliosa

2023 – Così speciale

Vita privata: Levante e la nuova fidanzata

Della vita privata di Diodato non sappiamo molto, perché è una persona molto riservata e ha dichiarato più volte di voler tenere separata la sua vita intima dalla carriera. L’unica notizia certa è che è stato fidanzato con Levante per tre lunghi anni. I due si sono poi lasciati ed è seguito un flirt con Roy Paci. Ad oggi, pare che la sua nuova fiamma sia Greta Zuccoli, una giovanissima cantautrice napoletana di 23 anni.

Diodato oggi: il nuovo singolo, foto e Instagram

Diodato è molto seguito su Instagram; con il suo account ufficiale @diodatomusic vanta oltre 251 mila followers. Condivide molti scatti della sua quotidianità e del suo lavoro musicale. Il 3 marzo 2023 è uscito il suo nuovo singolo che ha annunciato il nuovo album dal titolo: “Così speciale”.