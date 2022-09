Soliti Ignoti 2022, stasera la prima puntata su Rai 1: torna Amadeus, cosa vedremo oggi

Dopo la pausa estiva, finalmente torna Amadeus. E tornano i Soliti Ignoti su Rai 1, il gioco che tiene compagnia al pubblico, ormai da anni. Tutto pronto, infatti, per la prima puntata di stasera che andrà in onda, come sempre, subito dopo il TG1.

Soliti Ignoti – Il ritorno stasera su Rai 1

Il game show, condotto da Amadeus, vede protagonisti diversi concorrenti, che nel corso delle serate si sfideranno dal Teatro delle Vittorie di Roma. L’obiettivo è abbinare agli otto ‘ignoti’ le rispettive indennità, tra logica, intuito e capacità di osservazione. Più identità si indovinano, più aumenta il montepremi: in palio ci sono 250 mila euro, che nel giorno finale del parente misterioso possono raddoppiare. E raggiungere i 500 mila euro.

Speciale Telethon a dicembre (e non solo)

Sono già stati confermati gli appuntamenti in prime time con lo Speciale Telethon, che ci sarà a dicembre. E con l’estrazione finale della Lotteria Italia, in programma come sempre il 6 gennaio.