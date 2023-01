Chiara Ferragni è incinta? Fedez: ‘Presto una sorpresa, ma la diremo dopo Sanremo’

Chiara Ferragni è davvero incinta del terzo figlio? Una domanda che in molti si stanno facendo dopo una diretta rivelatrice fatta dallo stesso Fedez che sembrerebbe aver instillato il seme del dubbio nei tanti fan che seguono con passione le loro vicende mediatiche e familiari. Del resto, lo ricordiamo, la coppia non ha mai nascosto il desiderio di avere una famiglia molto numerosa e la nota imprenditrice ha sempre detto, sul tema, che era sua intenzione regalare un fratellino o una sorellina ai suoi amati figli Leone e Vittoria. 3 figli, allora, proprio come lo sono state lei e le sue bellissime sorelle. E quindi, ecco che a quasi due anni dalla nascita della secondogenita potrebbe esserci un nuovo arrivo in casa Ferragnez.

La diretta rivelatrice fatta da Fedez

Come anticipato ad inizio articolo, a far nascere i dubbi in merito sarebbe stata una diretta durante la quale Fedez ha instillato il seme del dubbio, proprio sul suo canale Instagram. Il rapper famoso, nell’occasione, ha parlato del loro prossimo trasferimento nella nuova casa, descrivendola come un’abitazione più grande e di certo anche più comoda per tutta la famiglia. Nel frattempo, sul social TikTok, sta rimbalzando una parte specifica della diretta che sta facendo parlare i fan. Pare che durante la trasmissione, qualcuno gli abbia chiesto del terzo figlio, e lui abbia risposto: ”E anche…posso dirlo?”, rivolgendosi verso Chiara Ferragni. Ma poi, in sottofondo, si sente chiaramente l’imprenditrice digital fermarlo. E così, ecco che Fedez ha continuato dicendo che la rivelazione ci sarà solamente dopo Sanremo, in cui, lo ricordiamo ancora, Chiara Ferragni sarà co-conduttrice. Da quel momento si sono scatenati tutti gli utenti, con le anticipazioni sul terzo figlio, ma Fedez ha fatto di tutto per continuare a smentire la cosa. Il dubbio, insomma, resta.