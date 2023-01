Quando finisce C’è Posta per Te 2023? Ospiti e data ultima puntata

C’è Posta per Te è lo storico programma televisivo condotto da Maria De Filippi su Canale 5 il sabato sera. Ma quante puntate sono previste per il 2023? Di certo ha preso il via il 7 gennaio e le puntate previste sono una decina che andranno avanti fino all’11 marzo prossimo”.

C’è posta per Te ‘sfida’ Sanremo

Non sono previsti cambi del palinsesto neanche durante la settimana nella quale l’attenzione del pubblico sarà catalizzata dal Festival di Sanremo in onda sulla Rai. Anzi Mediaset ha pensato di far ‘scontrare’ uno dei suoi programmi di punta, proprio quello condotto dalla De Filippi con il festival della canzone italiana nella serata dell’11 febbraio. Sarà lo share a dare ragione a uno o all’altro programma.

Stasera 28 gennaio, sempre su Canale 5 è in programmazione la quarta puntata di C’è posta per Te. Le prossime puntate previste sono: sabato 4 febbraio, sabato 11 febbraio, sabato 18 febbraio, sabato 25 febbraio, sabato 4 marzo e sabato 11 marzo.

Nella serata di questa sera sono previsti ospiti d’eccezione: anche un’attrice internazionale

Si tratta di appuntamenti che prendono il via alle 21 e 25 e proseguono fino a 00,50. La durata di ogni puntata è pertanto di tre ore e 30 minuti. E stasera sono previsti ospiti d’eccezione. Ad aiutare le persone che prendono parte al programma a ricucire i rapporti con familiari e amici interverrà Irama, il famoso cantante idolo dei giovani già molto legato alla padrona di casa per la sua partecipazione ad Amici.

Ma ci sarà anche un altro ospite, si tratterà di un personaggio internazionale. Non è la prima volta che un volto noto fa capolino nel programma e stavolta si tratta dell’attrice Charlize Theron, vincitrice dell’Oscar, anche se non è ancora dato sapere per quale delle storie che verranno presentate dalla De Filippi la nota attrice interverrà. Non resta che guardare la trasmissione e scoprirlo insieme.