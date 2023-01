C’è Posta per Te, anticipazioni 28 gennaio 2023: chi sono gli ospiti di sabato, arriva Charlize Theron

Sta arrivando un nuova puntata di C’è Posta per Te, con la storica conduzione dell’adorata Maria De Filippi. La prossima puntata, che andrà in onda sabato 28 gennaio, si prospetta ricca di sorprese e storie da lasciare senza fiato. Tra discussioni, tradimenti, famiglie che provano a riconciliarsi. Ma non solo. Tra gli ospiti speciali ci sarà anche la famosa Charlize Theron. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutte le anticipazioni della puntata di domani.

Anticipazioni C’è Posta per Te puntata del 28 gennaio

Il programma condotto da Maria De Filippi si conferma come il più amato della tv italiana e fa record di ascolti in ogni puntata. Ha ricevuto più audience anche di “Tali e quali show”, il programma condotto da Carlo Conti. E domani, sabato 28 gennaio, ci sarà la quarta puntata della nuova edizione di quest’anno, con Maria, padrona di casa, che promette grandi sorprese e colpi di scena. In studio ci sono già stati grandi ospiti: Cannavacciuolo, Can Yaman, Luca Argentero, Stefano De Martino e Massimo Ranieri. Nella nuova edizione non sono mancate neanche le polemiche, ha fatto scalpore soprattutto la prima puntata perché pare che il programma abbia fatto ricongiungere una coppia in cui lui era abusante e violento nei confronti di lei. Per questo motivo il programma è stato denunciato. Maria De Filippi non si è pronunciata in merito e ha deciso di continuare la conduzione come se nulla fosse e domani ci sarò una nuova scoppiettante puntata. Pronti a scoprire chi saranno i nuovi volti vip della prossima puntata?

Tra gli ospiti anche Charlize Theron

Gli ospiti famosi sono una parte importante del programma: sono come dei “regali” per chiedere scusa. Spesso, chi vuole farsi perdonare, chiama l’idolo della persona da riconquistare. Nella prossima puntata vedremo il famoso cantante Irama e l’attrice Charlize Theron, una star di calibro internazionale e vincitrice del premio Oscar come migliore attrice. Non è la prima volta che lei entra negli studi di Maria De Filippi, ma ancora non conosciamo la storia per cui è stata chiamata. Per scoprirlo non perdetevi la prossima puntata che andrà in onda sabato su Canale 5 alle 21:30, in streaming su Mediaset Play o Witty Tv.