C’è Posta per Te, anticipazioni 11 febbraio 2023: chi sono gli ospiti di sabato

C’è Posta per Te ritorna rampante anche questo sabato 11 febbrai0 2023, senza badare alla presenza della finale del Festival di Sanremo e tentando così di sottrarre qualche ascolto alle reti Rai che, in questa settimana stanno certamente monopolizzando gli ascolti tv. Del resto Mediaset aveva già dichiarato guerra aperta alla Rai nelle settimane precedenti annunciando le solite programmazioni senza sconti per la settimana del Festival. Ed ecco che anche la De Filippi con il suo format C’è Posta per Te entra in guerra con il Festival di Sanremo 2023.

C’è Posta per Te, ospiti e anticipazioni sabato 11 febbraio 2023

Per la puntata di domani sono previste tantissime novità ed ospiti eccezionali nel tentativo di rubare qualche ascolto: in puntata sarà presente infatti Tiziano Ferro per la gioia di tutto il pubblico. Per il noto cantante si tratta di un grande ritorno in trasmissione a distanza di ben 11 anni dall’ultima sua apparizione. Sempre nella medesima puntata, ancora un altro gradito ritorno, parliamo dell’attrice Luciana Littizzetto, che ha deciso di continuare la sua missione preannunciata, quella di trovare un fidanzato definitivo ad alcuni personaggi Vip. Ce la farà? Vediamo chi saranno i fortunati delle sue missive d’amore durante la puntata dell’11 febbraio 2023.

Alessia Marcuzzi e Tommaso Zorzi in puntata

Ci saranno anche alcuni volti rinomati della trasmissione di Amici, come ad esempio Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Oltre ai professori, la Littizzetto proporrà dei fidanzamenti ufficiali anche per Alessia Marcuzzi e Tommaso Zorzi a C’è Posta Per Te. Ne vedremo sicuramente delle belle in puntata, anche perché ne mancano ancora quattro alla fine di questa 26esima edizione, e quindi un altro mese. Le registrazioni di C’è Posta Per Te, iniziate il 1° luglio 2022, sono terminate il 7 febbraio scorso e ora si stanno spalmando nel corso di queste altre settimane.