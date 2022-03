Tommaso Stanzani: chi è, età, carriera, Amici, Instagram, genitori, chi è il fidanzato Tommaso Zorzi, altezza del ballerino, Passi di danza con Beppe Carletti

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il programma condotto da anni da Silvia Toffanin. Dopo l’emozionante intervista a Rula Jebreal e il racconto dell’ex calciatore (portiere) Walter Zenga, la padrona di casa lascerà spazio a una coppia inedita formata da Beppe Carletti, fondatore del gruppo storico dei Nomadi, e dall’ex ballerino di Amici, Tommaso Stanzani.

Chi è l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani

Tommaso Stanzani è nato il 21 marzo 2001 a Bologna, ma ha trascorso la sua infanzia in provincia, a Sant’Agata Bolognese. All’età di 3 anni ha iniziato a pattinare, grazie alla passione trasmessagli dai genitori, entrambi appunto pattinatori. Ha studiato al liceo coreutica, un’accademia di danza, dove ha coltivato la passione per la danza e il pattinaggio artistico. Nel 2019 Tommaso si è trasferito a Genova per continuare ad allenarsi nella danza presso la Experience Company di Naima Academy, poi ha partecipato alla scorsa edizione di Amici arrivando al serale.

La carriera

Tommaso Stanzani ha fatto sì che il pattinaggio artistico diventasse il suo lavoro e ha ottenuto, seppur giovanissimo, grandi successi: è diventato Campione Italiano della specialità dal 2014 al 2016, ha vinto premi internazionali, i campionati europei nel 2016. E proprio nello stesso anno ha partecipato a Italia’s Got Talent, dove si è esibito davanti ai giudici Claudio Bisio, Frank Matano, Nina Zilli e Luciana Litizzetto. Ha preso parte a un musical, poi ha partecipato ad Amici 20: ha avuto modo di realizzare un videoclip di Arisa, e il coreografo Merola gli ha dato l’opportunità di una borsa di studio una volta terminato il suo percorso nella scuola più famosa di sempre. Si è esibito nel corpo di ballo del programma estivo Battiti live e nel 2022, a marzo, ha presentato un nuovo progetto, un cortometraggio ‘Passi di danza’, al fianco di artisti come Raimondo Todaro, Adolfo Margiotta, Lisa Galantini e Leonardo Trevisan, con le musiche di Beppe Carletti dei Nomadi.

Passi di danza con Beppe Carletti

La trama del cortometraggio ‘Passi di danza’ è incentrata su un uomo dal comportamento violento, che ha delle ripercussioni sulla vita della famiglia. Il bambino cercherà rifugio nell’amore del cane, suo compagno fedele. Ma anche nella danza, sua grande passione.

Chi è il fidanzato, vita privata

Della vita privata di Tommaso Stanzani quando era allievo di Amici non sapevamo molto. Ma ora è venuto fuori e ha mostrato a tutti anche l’aspetto più nascosto, la sua vita sentimentale: ora è felicemente fidanzato con l’influencer Tommaso Zorzi.

Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @tommasostanzanii vanta 528 mila followers.