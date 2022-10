Nikita Pelizon del GF VIP è fidanzata con Valerio Tremiterra: chi è, età, lavoro, foto e Instagram

Nikita Pelizon, una delle concorrenti del reality in onda su Canale 5, il Grande Fratello Vip, aveva dichiarato entrando nel programma di essere single. Dopo il messaggio inviato sulla casa con un aereo è stato chiaro che fuori dalla casa ci fosse qualcuno ad attenderla e il settimanale Chi ha scoperto di chi si tratta. L’uomo misterioso, con il quale la modella avrebbe una storia d’amore che risulta da video pubblicati su Instagram sarebbe il 54enne Valerio Tremiterra.

Chi è il fidanzato di Nikita Pelizon

È stato proprio il settimanale diretto da Alfonso Signorini a pubblicare il video nel quale la Pelizon è in compagnia di Tremiterra in una vacanza. Immagini che non sembrano dare adito a dubbi circa la relazione tra i due che sarebbe stato mandato poco prima di entrare nella casa da Nikita a Valerio.

Ma chi è Valerio Tremiterra? È un imprenditore impegnato nel campo della ristorazione. I due si sono conosciuti questa estate in Sardegna a una cena e da allora non si sarebbero mai lasciati. I due, nonostante la differenza di età sono molto affiatati e proprio a causa dei 26 anni di differenza Tremiterra le avrebbe detto: “Fai la tua esperienza”. Ma il sentimento è saldo e Valerio, ormai lontano dalla sua Nikita da tempo non ha resistito e le ha inviato un messaggio d’amore con un aereo con la scritta: “222”, un numero che ha un significato particolare quasi angelico, simboleggia anche la capacità di manifestare cose quasi impossibili nella realtà.