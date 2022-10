Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri: concorrenti in nomination dopo la puntata di giovedì 20 ottobre 2022

La casa del Grande Fratello Vip non smette di sorprendere. E ai colpi di scena non ci si abitua mai, così come alle grandi emozioni: ogni concorrente, infatti, che ha varcato la soglia della porta rossa, ha deciso di raccontarsi, di mettersi a nudo di fronte le telecamere. Tra drammi, momenti bui, pagine dolorose e il coraggio di andare avanti, di rialzarsi. Emozioni sì, ma anche polemiche, nomination. Ed eliminazioni. Cosa è successo nella puntata di ieri? Chi dei ‘vipponi’ è stato eliminato e ha dovuto salutare tutti gli amici di viaggio?

Chi tra Alberto, Antonino, Attilio, Cristina, George e Giaele è stato eliminato?

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, ben sei concorrenti. Nikita Pelizon, che lunedì è stata la preferita dal pubblico, ha deciso di mandare in nomination il suo ‘rivale’ Antonino. Ma Antonino non è certo il solo, con lui al televoto anche Alberto, Attilio, Cristina, George, il più piccolo della casa, e Giaele. Chi di loro sei è stato eliminato? E chi, invece, è riuscito a salvarsi e a continuare il percorso nel reality più amato e seguito dal pubblico di Canale 5?

Cristina Quaranta è stata eliminata

Alla fine il pubblico ha deciso di eliminare Cristina Quaranta, che senza biglietto di ritorno, ha dovuto lasciare definitivamente la casa più spiata d’Italia.

Chi sono i concorrenti in nomination

Non esiste una puntata del GF VIP senza nomination. E senza televoto. Chi dei concorrenti nella puntata di giovedì 20 ottobre è stato votato ed è finito al televoto, quindi a rischio eliminazione? In nomination sono finiti:

Amaurys Perez

Edoardo Donnamaria

Carolina Marconi

Attilio Romita

Sofia Giaele De Donà

Chi di loro dovrà lasciare la casa nella puntata di lunedì?

Cristina Quaranta contro tutti

Questa sera, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Cristina Quaranta, una delle protagoniste di questa edizione. La showgirl, che si è raccontata a cuore aperto, si sta mostrando forte, determinata, senza peli sulla lingua. E si sta scontrando con tutti, anche con Carolina, quella che sembrava essere sua amica.