Anticipazioni Gf Vip: stasera Marco Bellavia torna nella casa

Marco Bellavia stasera farà ritorno al Grande Fratello Vip. Un’anticipazione lanciata poco fa dalla produzione rivela che nel corso della puntata in onda in prima serata su Canale 5 il concorrente, che aveva lasciato il programma tra le polemiche, il concorrente tornerà in studio per raccontare la sua versione dei fatti.

“Direzione Gf Vip, ci vediamo stasera?”, questo il messaggio, accompagnato da una foto, postato dall’ex concorrente sul proprio account Instagram. Ovviamente il profilo ufficiale del Grande Fratello Vip ha subito lanciato la notizia annunciando il ritorno del concorrente più discusso di questa edizione e che ha dato vita ad un acceso quanto infuocato dibattito attorno a temi delicatissimi, quali i disturbi mentali. Cosa accadrà dunque stasera? L’ex volto di ‘bim, bum, bam’ racconterà la sua storia? Cosa dobbiamo attenderci?

Perché si era ritirato dalla Casa

Il suo caso è noto: Marco Bellavia aveva lasciato il programma condotto da Alfonso Signorini a causa del suo ‘dolore psicologico e mentale’ ma soprattutto a causa del trattamento ricevuto da alcuni compagni di reality, accusati di vero e proprio bullismo. Un episodio che aveva avuto una risonanza incredibile sia all’interno della Casa e quindi del gioco, con l’espulsione di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione al televoto flash di Giovanni Ciacci, che fuori considerando l’abbandono di alcuni sponsor e delle polemiche scatenate nel dibattito pubblico. Stasera dunque il ritorno laddove tutto è cominciato.