Meteo Halloween e Ognissanti, ondata di caldo anomalo: le previsioni

Meteo. Quest’anno l’estate sembra recidiva, non ne vuole proprio saper di cedere il passo alle nuove stagioni. L’autunno, dopo qualche giorno di timida comparsa, è definitivamente sparito. Le temperature sono ancora le più alte di sempre nella media di questi giorni in comparazione con gli anni passati. E anche le zanzare pare che quest’anno ce le porteremo dietro fino a dicembre. Sono tutti segnali che parlano chiaramente la lingua del surriscaldamento globale e della crisi ambientale che incombe in modo sempre più pressante sull’intera umanità.

Meteo Lazio, arriva la ”Novembrata” con caldo, afa e zanzare: le previsioni per i prossimi giorni

Previsioni meteo per Halloween e Ognissanti

Per coloro che programmeranno qualche giorno di vacanza per il ponte di Halloween e Ognissanti (da Sabato 29 Ottobre a Martedì 1° Novembre), però, il pensiero di qualche grado in più non può che far piacere. Ci sarà un anticiclone africano davvero mai visto in questo periodo: dopo la terza Ottobrata, arriva ora anche l’ipotesi clamorosa di un “palloncino africano” che sembrerebbe essere confermata dagli esperti nelle ultime ore. Dunque, ci aspetteranno giornate caratterizzate da stabilità atmosferica, bel tempo e temperature ben sopra le medie stagionali del periodo.

Anticiclone africano in vista

Il trend meteo viene confermato anche dal Centro Meteorologico Europeo (ECMWF), che mostra l’anticiclone africano dominante che fa la sua comparsa non solamente in Italia, ma in tutta la gran parte del Mediterraneo occidentale, Francia e Spagna comprese, così come anche in altre parti d’Europa. Il termometro potrebbe addirittura arrivare a segnare 27/29°C in diverse città italiane. Parallelamente, potrebbero tornare anche le nebbie, localmente anche molto intense (che vengono a generarsi tipicamente nei periodi autunnali, come il presente), il che rappresenta l’unico segnale del periodo stagionale in cui ci troviamo. Le nebbia interesseranno principalmente i settori della Val Padana ed alcune aree interne della Toscana.

Quando finirà il caldo anomalo?

Dovremo fare i conti, nei prossimi giorni, con una vera e propria sfiammata di caldo che arriva dall’Africa, anomale e certamente straordinaria per il periodo in cui ci troviamo. Questo nuovo anticiclone previsto per Halloween e Ognissanti ci condurrà direttamente verso il nuovo mese persistendo almeno fino al 4/5 Novembre. Si è già parlato in lungo e in largo di una vera e propria Novembrata. Ma quando ne usciremo? Le proiezioni a lungo termine parlano di un possibile cambiamento previsto per la fine della prima decade di Novembre, con l’avvicinamento di una saccatura atlantica. Da quel momento, le cose dovrebbero cambiare, con il conseguente e definitivo cambio di stagione: piogge, temporali ed un clima più consono al periodo, il che non guasta. Inevitabilmente, anche le temperature di conseguenza subiranno forti diminuzioni, sebbene in modo moderato.