Meteo Italia, torna il freddo e la neve: le previsioni per i prossimi giorni (28-31 marzo 2022)

Meteo Italia. Cambi in vista dal punto di vista del meteo e del clima per i prossimi giorni a cavallo tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Uno scenario diverso segnato dalla cosiddetta ”Porta dell’Atlantico” che potrebbe aprirsi a metà settimana. In parole semplici, non ci saranno più ostacoli alle perturbazioni in discesa sul nostro Paese dall’Atlantico. La conseguenza sarà una fase decisamente piovosa per molte regioni italiane, dopo diverse settimane di dominio anticiclonico.

Le previsioni meteo per l’Italia: i dettagli

L’intera nostra Penisola sarà attraversata da un periodo di forte instabilità climatica ed atmosferica. Inoltre, si approfondirà anche una saccatura artica che spingerà aria decisamente fredda verso l’Europa occidentale, andando a fomentare la creazione di una grossa depressione. Il minimo principale sarà collocato probabilmente tra Francia e Inghilterra, anche se avremo un minimo importante anche sul Mediterraneo, soprattutto area tirrenica.

Piogge e temporali su tutta la Penisola dai prossimi giorni

Così, la barriera anticiclonica risalirà verso il Mediterraneo centrale, investendo anche le nostre regioni meridionali, interessate anche da un sensibile aumento delle temperature. Allo stesso tempo, ci saranno piogge abbondanti e anche i temporali inizieranno ad interessare le regioni centro settentrionali e che giungeranno anche in Campania.

Ritorno della neve anche al di sotto dei 1000 metri

A partire da giovedì prossimo, poi, la pressione diminuirà ulteriormente e la saccatura abbraccerà l’intera Penisola portando piogge abbondanti un po’ ovunque e un calo netto anche della temperatura. Proprio la giornata di giovedì potrebbe rivelarsi particolarmente piovosa un po’ ovunque. Tutto ciò favorirà il ritorno della neve sulle Alpi e sull’Appennino centro settentrionale, anche al di sotto dei 1000-1200 metri. L’instabilità climatica dovrebbe prolungarsi almeno fino alla giornata di sabato 2 aprile.