Meteo Roma, le previsioni per oggi domenica 27 e domani lunedì 28 marzo 2022: torna il sereno

Dopo un sabato caratterizzato da cielo in prevalenza coperto, a Roma e nel resto del Lazio la giornata di oggi, domenica 27 marzo, sarà ancora all’insegna della nuvolosità sparsa, con la temperatura minima che si aggira attorno ai 13°C, la massima 20°C. Insomma, la primavera sembra essere arrivata, ma non del tutto. Cosa dicono le previsioni per oggi e domani? La settimana inizierà con il piede giusto?

Previsioni meteo a Roma (e nel Lazio) domenica 27 marzo 2022

Stando alle previsioni riportate dagli esperti de Ilmeteo.it, la giornata di oggi a Roma e nel resto del Lazio sarà caratterizzata da nuvolosità sparsa. Nel dettaglio, avremo nubi sparse al mattino e una diffusa nuvolosità nel resto della giornata. La temperatura massima di 20°C si registrerà alle 13, mentre la minima di 13°C alle 6. I venti saranno moderati da Est-Nord Est al mattino, deboli al Sud-Est al pomeriggio.

Il meteo di lunedì 28 marzo 2022

La giornata di lunedì, invece, spiegano da Ilmeteo.it, sarà caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno, con la temperatura minima di 11°C e la massima di 18°C. Nel dettaglio: cielo sereno al mattino e al pomeriggio, poco nuvoloso o velato alla sera. I venti al mattino saranno assenti. Una ‘tregua’, perché poi stando al meteo di 3B da mercoledì tornerà la pioggia e anche il prossimo weekend, salvo cambiamenti, dovrebbe essere all’insegna del brutto tempo. La primavera, quindi, solo su carta. Almeno per il momento!