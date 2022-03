Roma, cosa fare nel weekend. Finalmente la primavera è arrivata e con essa la voglia di trascorrere del tempo all’aria aperta si moltiplica! Non tutti però hanno la possibilità di concedersi dei weekend fuori porta, cosa può fare allora chi decide di restare in città? Scopriamolo insieme in questo articolo!

Cosa fare a Roma nel weekend: tutti gli eventi in programma

Per cominciare, quello di sabato 26 e domenica 27 sarà il weeekend della giornate FAI di primavera. Numerosi saranno infatti i luoghi eccezionalmente aperti nella Capitale e più in generale nella regione Lazio. Tra le altre cose, quello che sta per arrivare sarà il primo fine settimana di Tulipark, il giardino olandese di Villa Gordiani.

Nuovi appuntamenti anche con la cultura nel prossimo fine settimana con numerose mostre da visitare come ad esempio quella dedicata a Klimt al palazzo Braschi, il Balloon Museum al Pratibus District o ancora, la mostra Crazy — La follia nell’arte contemporanea. Nel weekend riaprirà anche Cinecittà Word e non mancheranno gli spettacoli teatrali!

Vediamo adesso nel dettaglio alcuni imperdibili appuntamenti!

Giornate FAI di Primavera

Tornano, finalmente, le giornate FAI di primavera nella loro classica collocazione. Infatti, se negli ultimi due anni — a causa del Covid — l’appuntamento era slittato, adesso torna puntale il primo weekend di primavera, ovvero quello del 26 e del 27 marzo. Arrivato alla sua 30esima edizione, per l’occasione saranno davvero numerosi i luoghi — a Roma e provincia — che sarà possibile visitare.

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFORMAZIONI

Tulipark, il giardino olandese a Villa Gordiani

Dopo due anni complessi, Tulipark, il giardino olandese più grande d’Italia torna in città! Oltre 107 le varietà di tulipani che è possibile ammirare e cogliere secondo il metodo You-Pick; così da potersi portare a casa un souvenir colorato dal sapore decisamente primaverile.

CLICCA QUI PER I DETTAGLI

Apertura Cinecittà Word

Il parco del cinema e della tv riapre per una nuova stagione densa di novità. A partire dallo scorso 19 marzo è infatti possibile godersi degli splendidi momenti all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Con gli oltre 100 eventi in programma, le 40 attrazioni e le 7 aree a tema garantiscono il divertimento è assicurato!

CLICCA QUI PER I DETTAGLI