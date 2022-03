Previsioni Pasqua 2022, anticipazioni meteo 16-17-18 aprile: ecco che tempo farà in Italia

Previsioni Pasqua. Il mese di Aprile si preannuncia molto instabile dal punto di vista meteorologico, dopo una lunga fase di siccità e assenza di piogge sulla nostra Penisola. La causa di tutto ciò è da ricondurre certo al cosiddetto “Stratwarming” che continua a insistere sopra al Polo Nord. Stiamo parlando di un riscaldamento anomalo della stratosfera che provocherà la frantumazione del Vortice Polare in più parti.

Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta

Queste dinamiche meteorologiche sono in grado letteralmente di stravolgere il clima, e farlo anche in breve tempo. I conseguenti effetti sul nostro Paese sarebbero abbastanza vistosi. Tra le altre cose, da segnalare le perturbazioni che potrebbero raggiungerci proprio nei giorni di Pasqua e Pasquetta, come del resto da tradizione. Nulla di eccezionale, si tratta di un consueto decadimento stagionale dovuto alle implicazioni termodinamiche, e come conseguenza della radiazione solare che ritorna e riscalda la regione polare.

Come cambierà il tempo in Italia nelle prossime settimane

Ma cosa significa tutto questo per l’Italia? La risposta è semplice: pioggia. Non vi saranno ostacoli per ostacoli per le perturbazioni in discesa appunto dall’Oceano, che potranno così facilmente giungere sul nostro Paese. A partire dai primissimi giorni di Aprile ed almeno fino alla Domenica delle Palme (che cadrà il 10 Aprile) si aprirà la cosiddetta Porta dell’Atlantico. Si prospetta, dunque, una maggiorazione delle precipitazioni in tutta Italia., con particolare riferimento al Centro-Nord.

Caldo dall’africa e precipitazioni su tutta la penisola

A Sud, sulle Isole e al Centro, invece, non si escludono possibili sfiammate, nel senso di un caldo improvviso in arrivo direttamente dal Nord Africa grazie a un redivivo anticiclone sub-tropicale. Ad oggi, le proiezioni per Pasqua e Pasquetta, però, sembrano essere molto simili al resto d’Italia, con rischio precipitazioni sparse durante tutta la giornata, con brevi intervalli.