Soleil Sorge si sfoga sui social: ‘Non sono serena’. Ecco perché

Soleil Sorge spiazza i propri fan con una diretta Instagram, dove ammette di non passare un momento sereno della propria vita. Questo nonostante la giovanissima età dell’influencer e conduttrice del GF Vip Party, qualcosa nella vita di questa ragazza non va. La nota showgirl si sfoga prendendo al balzo una domanda di un proprio fan, che gli ha chiesto se fosse felice in questo periodo.

“No, è uno di quei periodi in cui non sono per niente serena né felice – dice la Sorge -. Nonostante sia un momento molto bello lavorativamente, purtroppo la vita decide sempre di sorprenderci con i pesi più pesanti in momenti impensabili. Ma lavoro in ogni momento per la mia serenità. Cerco di esserlo ogni giorno, attraverso ogni scelta, consapevole del fatto che anche questo momento passerà, concentrandomi sul coraggio e soprattutto sul positivo. Quando la vita ci dà limoni, bisogna farci una limonata. La vera felicità deriva da una ricercata e praticata serenità. Questa si ottiene facendo le giuste scelte per il nostro benessere e azione ogni giorno”.

Cosa rende felice Soleil Sorge?

Le ultime rivelazioni pubbliche della nota influence, hanno lasciato stupiti tutti i fan, soprattutto perché davanti alle telecamere e sui social si vede la ragazza sorridente e spensierata. Una dimensione impreziosita dal GF Vip Party, dove la conduttrice è impegnata al fianco di Pierpaolo Pretelli. Nonostante i grandi traguardi che l’influencer sta raccogliendo sul piano professionale, l’ex concorrente di “Uomini e Donne” ha mostrato di non passare un momento positivo. Allora cosa rende felice la ragazza?

“Mi fa stare bene fare sempre ciò che richiede il mio corpo, la mia mente e il mio spirito – spiega la showgirl -. Ultimamente ho voluto dedicare il mio tempo a nutrire l’anima con i miei cari, ripristinando le mie energie, creando un tempio della mia nuova casetta, meditando, leggendo, creando, scrivendo, cucinando, rispolverando la recitazione e preparandomi nel mio campo lavorativo. Sto cercando di fare introspezione e lavoro interiore per affrontare al meglio il futuro. Come ogni autunno, è un momento ideale per fare il reset & restart”.

Novità lavorative e GF Vip

Per Soleil, in questo periodo stanno prendendo vita tante novità lavorative, alcune ancora che dovranno essere annunciate al pubblico. Situazioni che potrebbero essere le chiavi per uscire da questo periodo nero sul piano della serenità. “Ho concentrato le mie energie degli ultimi mesi su una piccola ma immensa creatura, di cui vi parlerò nei prossimi giorni. Segnate sul calendario il 15 novembre. Io continuo a studiare e lavorare su progetti digital, tv e tante altre cose. Come ogni autunno, è un grande momento di cambiamento e riassestamento per il nuovo anno”.

La ragazza ha voluto dire la sua anche sul famoso reality show di Mediaset: “Il GF Vip non nasce come programma educativo, nasce come intrattenimento e reality show. E come dice il nome, è basato sulla rappresentazione della realtà. Ovvero situazioni di vita reale, non sceneggiate. Pertanto, come la nostra realtà, ha situazioni, dinamiche e persone più o meno educative. Trovo in realtà molto educativo il fatto che si possa analizzare la nostra società odierna, che si possono affrontare alcune tematiche e che porti ad ogni modo alla riflessione sull’essere umano”.