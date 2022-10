Attilio Romita si scaglia contro il GF VIP: ‘Io mi vergogno agli occhi di mia figlia per come mi fanno uscire’

Il giornalista Attilio Romita, in un recente sfogo all’interno del GF Vip, ha dato la sua personale opinione sui fatti scandalistici che toccano la showgirl Pamela Prati e soprattutto come la produzione di Mediaset sta trattando il caso e la sua persona. La nota penna italiana, ha espresso grandi perplessità in merito alla presunta relazione, che per diverso tempo è stata l’argomento principale dei giornali di gossip e scandalistici, tra l’ex volto del Bagaglino e Mark Caltagirone.

Romita, fortemente provato emotivamente dall’esperienza della Casa più famosa d’Italia, si sarebbe lasciato a dure critiche riguardo la presunta relazione che avrebbe interessato Pamela Prati, non risparmiando profonde critiche anche la conduzione del programma, che a suo parere non sta gestendo correttamente il caso. Parole dure dovute a una ragione: il GF sta dando una pessima immagine dello stesso giornalista, raccontando una narrazione che addirittura sta facendo peggiorare i rapporti tra il noto volto della stampa nazionale e sua figlia.

Attilio Romita non crede a Pamela Prati

Il noto giornalista televisivo si sarebbe lasciato andare a un duro sfogo con i coinquilini vip della Casa, evidenziando delle perplessità legate proprio alla presunta storia d’amore tra la Prati e Mark Caltagirone: “Quello che sta succedendo non va bene. Da qui ne esco come una macchietta e non mi piace. Non posso parlare della storia di Pamela. Non posso esprimere il mio parere su Marco. Anche su Pamela, le voglio bene, ma non c’è stata la verità. Dove sono le persone in galera? Ho visto scene da film horror come il video del compleanno. Quella clip era da brividi ragazzi. Lei parla di truffa e come mai nessuno è finito nei guai? Se ci sono prove dovrebbero esserci già delle condanne. Se lei ha i nomi e i cognomi dovrebbe essere tutto così facile. Io non voglio fare il processo ad Alfonso e alle sue intenzioni. Perché ad un bravo conduttore può essere utile queste storia con Pamela. Poi le concedono tutto quello che vuole, la suite, il tonno. La sua storia sconvolge, ma mancano dei pezzi. Io le crederò quando vedrò quelle due persone con le manette”.

Dalla sua esperienza di nota firma giornalistica, Romita mostra perplessità attorno alla versione della Prati. Anzi, dice apertamente come la showgirl “non dica tuta verità su questa storia”. Per lui, le persone che dovrebbero finire in carcere, sarebbero le uniche accusate dalla famosa showgirl di Sassari: ovvero Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le sue ex manager che ne gestivano gli interessi e soprattutto l’immagine pubblica.

La sfuriata contro il GF Vip

Romita si è anche sfogato riguardo le clip lanciata dal programma sul suo conto, che vengono messe durante la settimanale puntata condotta da Alfonso Signorini agli occhi del pubblico. In una situazione familiare già complessa, poiché la figlia non gli parla più da quando ha scoperto la sua partecipazione al reality show, il rapporto tra “padre-figlia” sarebbero ulteriormente precipitati. Secondo il giornalista italiano, colpa delle clip del prodotte dal programma, che tagliate ad hoc dagli autori danno un’immagine distorta della sua persona.

“Io mi vergogno agli occhi di mia figlia per come mi fanno uscire – si sfoga Romita -. Lei non mi parla più da quando ha saputo che venivo qui. Mi ha detto ‘interrompo le comunicazioni, le tue caratteristiche non sono adatte a quel programma. Se entri lì perdi una figlia sappilo’. Quando uscirò proverò a riprendermela. Se poi esco con ste scenette davvero non la recupero. Poi continuano a dire che bacio tutti e faccio l’idiota. Così ne esco male e mia figlia sarà ancora più arrabbiata. Ne ho parlato in confessionale, ma loro mi ripetono che sto facendo un bel percorso”.

Sulla situazione, si attende non solo la risposta di Pamela Prati, ma anche un intervento di Alfonso Signorini, e ovviamente la Produzione del GF Vip, per far riappacificare il noto giornalista con l’amata figlia.