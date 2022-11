Luciano Punzo, chi è la fidanzata Manuela Carriero: età, lavoro, ex Stefano, foto e Instagram

Lo avevano annunciato, ma ora è a tutti gli effetti una certezza: Luciano Punzo, modello ed ex tentatore di Temptation Island, è uno dei concorrenti del GF VIP e ha varcato la soglia della porta rossa. Quella della casa più spiata d’Italia. Luciano, un bel ragazzo partenopeo, è felicemente fidanzato ed è sereno al fianco di Manuela, la sua compagna da anni.

Cosa sappiamo su Manuela Carriero

Manuela Carriero ha 32 anni, classe 1990 ed è nata a Brindisi il 7 luglio, sotto il segno del Cancro. Nella vita ha sempre lavorato come barista ed è stata lei a chiamare la redazione di Temptation Island per partecipare nel 2021. Il motivo? A causa dei continui tradimenti, non si fidava più del suo fidanzato Stefano. Ma non poteva certo immaginare che proprio nel reality avrebbe voltato pagina e avrebbe conosciuto Luciano, tentatore che non l’ha mai lasciata sola.

La sua infanzia, chi è la sorella

Manuela ha dovuto fare i conti, molto giovane, con la perdita del papà, morto quando lei aveva 15 anni. E ha vissuto in una casa famiglia fino a 18 anni, poi ha iniziato a lavorare come barista. Ha una sorella, Noemi, che le somiglia molto e che l’ha fatta diventare zia di due splendidi bambini. Attualmente Manuela lavora come influencer e come impiegata a Napoli, dove si è trasferita per seguire il suo amore.

La storia d’amore con Luciano Punzo

Luciano Punzo e Manuela sono felici: dalla fine del programma di Temptation Island, i due hanno deciso di conoscersi meglio. E di dichiarare a tutti il loro amore. All’epoca, nel 2021, la ragazza era fidanzata con Stefano Sirena e aveva deciso di partecipare dopo aver scoperto dei tradimenti. Ma è proprio all’interno del villaggio in Sardegna che ha conosciuto e si è innamorata, passo dopo passo, del tenebroso Luciano, papà di una bambina. Nel 2022 i due hanno conosciuto un momento di crisi, che ora hanno superato. E la loro storia procede a gonfie vele!

Chi è l’ex Stefano Sirena

L’ex di Manuela, quello con il quale lei ha partecipato a Temptation Island, si chiama Stefano Sirena e nella vita è un giocatore di basket. Nella trasmissione di Canale 5 lui ha conosciuto Federica, si è innamorato e i due sono usciti insieme dal programma, ma la loro storia sembra ora giunta al capolinea.

Manuela Carriero punta tutto su Instagram

Manuela ha un profilo Instagram e con l’account @manuela_crr vanta oltre 290 mila followers.