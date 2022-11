Samantha De Grenet: chi è, età, carriera, chi è il marito, figlio Brando, oggi, foto e Instagram

Samantha De Grenet è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana. È la moglie di Luca Barbato ed è stata anche concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP 5, entrando a gioco iniziato. In quest’articolo informazioni e curiosità sulla conduttrice Samantha De Grenet. Che oggi sarà ospite di Verissimo e nel salotto televisivo di Silvia Toffanin presenterà al pubblico il figlio Brando.

Dagli esordi al successo di Samantha De Grenet

Samantha De Grenet è nata a Roma il 9 novembre del 1970 da una famiglia aristocratica franco-napoletana. Artisticamente Samantha viene scoperta a soli 14 anni da Riccardo Gay, proprietario della famosa agenzie di modelle. Samantha, giovanissima, ha vinto il concorso Fotomodella dell’Anno, ma è a partire dal 1987 che ha iniziato a lavorare come modella a tutte le edizioni di Donna sotto le stelle. Nel 1993 ha avuto il suo primo ruolo rilevante in un programma televisivo e ha partecipato come inviata alla trasmissione di Italia 1 Modapolis. Si è sempre mossa tra cinema e conduzioni, ma ha partecipato anche come concorrente alla dodicesima edizione de L’isola dei Famosi e alla prima edizione del reality Show La Talpa. A novembre 2020 diventa concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP 5, entrando a gioco iniziato, venendo eliminata durante la semifinale al televoto contro Stefania Orlando con il 21% delle preferenze.

I programmi in tv di successo

Tra i programmi sul piccolo schermo di successo ricordiamo:

Donna sotto le stelle

Svalutation

Bellissima

Jammin

8mm

Chi c’è…c’è

Bazar

Tappeto volante

Candid Camera Show

Beach Party

La Talpa

Zecchino d’oro

L’isola dei Famosi

GF VIP

Avanti un altro pure di sera

Samantha De Grenet, inoltre, ha scritto un libro, pubblicato nel 2012 dal titolo: “Adesso parlo io, la parola ai bambini”.

Chi è il marito, vita privata, figlio Brando

Samantha De Grenet si è sposata giovanissima, ma ha subito divorziato. Nel 1988 ha iniziato una relazione con l’attore Leonardo Pieraccioni, storia d’amore che si è conclusa dopo due anni e mezzo. Nel 2001 si è legata al calciatore Filippo Inzaghi per pochi mesi.

Il 1 luglio del 2005 si è sposata una seconda volta con l’ingegnere Luca Barbato, dal quale si è poi separata un anno più tardi, dopo aver avuto da lui un figlio, Brando. Nel 2014 ha dichiarato di essere ritornata insieme a suo marito, padre del figlio. Nel 2015 i due si sono risposati.

Le curiosità, quello che non sai

Nel 2002 il direttore di Tivù Tabù ha perso la causa intenta da Samantha alla rivista, rea di aver pubblicato alcune sue foto di nudo senza la sua autorizzazione.

Nel 2012 Samantha ha pubblicato il suo primo libro con una prefazione scritta da Enrico Brignano.

Samantha De Grenet punta tutto su Instagram

Samantha De Grenet ha un profilo Instagram e con l’account @samanthadegrenet vanta oltre 500 mila followers.