GF VIP contro Sanremo 2023, torna il doppio appuntamento settimanale: ecco quando va in onda

Il conto alla rovescia per l’appuntamento con Sanremo è stato avviato ormai da tempo e c’è anche chi si organizza per ‘contrastare’ una delle kermesse più attese dell’anno. La rete ammiraglia di Mediaset si sta organizzando per dare battaglia alla Rai con un doppio appuntamento del Grande Fratello Vip. Si tratterà di un braccio di ferro che le due trasmissioni si disputeranno a colpi di share.

Mediaset punta sul GF Vip per ‘contrastare’ Sanremo

Proprio durante la settimana del festival della canzone italiana il GF Vip andrà in onda il lunedì e il giovedì. Una sfida difficile per il reality vista l’importanza che l’appuntamento musica ricopre per una grande fetta di pubblico italiano. Ma Pier Silvio Berlusconi sembra aver puntato proprio sul programma condotto da Alfonso Signorini e confida di mantenere i numeri di sempre.

A seguire ci sarà anche C’è posta per te a tenere testa al Festival e lo farà proprio nella giornata conclusiva della kermesse. Chissà se la scelta di Berlusconi si rivelerà vincente. Per il momento la maggior parte degli occhi e dell’interesse sembra essere concentrati sull’appuntamento canoro. Non si può, però, escludere che le dinamiche all’interno della casa di Cinecittà tengano molti telespettatori ancorati alla tv in attesa di vendere quali sono gli sviluppi.

Quali saranno gli ospiti del Festival

Intanto sono stati resi noti i nomi degli ospiti di Sanremo. Si tratta di Mahmood e Blanco chiamati ad aprire lo show con “Brividi”, nella seconda serata ci saranno Al Bano e Massimo Ranieri con Gianni Morandi, ospiti internazionali saranno i Black Eyed Peas mercoledì 8 febbraio, i Måneskin saranno al Festival e si esibiranno durante la terza serata. Ma sono anche altri gli ospiti che si avvicenderanno sul palco dell’Ariston e tra questi: Salmo, Fedez, Takagi & Ketra e Guè, Piero Pelù, Francesco Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista.