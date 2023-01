GF VIP e nuovi ingressi: chi sono i sei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip e quando entrano in gioco

Il GF Vip si prepara alla sfida con Sanremo 2023, mettendo in campo nuovi ingressi? Per gli esperti di gossip sì: e ci sono anche i nomi. Ecco chi potrebbe varcare la porta rossa il 9 febbraio.

I nuovi ingressi all’interno della Casa del GF VIP

Grande Fratello Vip si prepara alla sfida con Sanremo 2023, mettendo in campo nuovi ingressi. Solo qualche giorno fa Gabriele Parpiglia a Casa Pipol aveva svelato che un’amatissima ex vippona e due ex fidanzati degli attuali concorrenti sarebbero entrati nel loft di Cinecittà. «Da febbraio sono previsti nuovi ingressi al Grande Fratello, non saranno però concorrenti. Saranno degli ospiti. Tra questi possiamo fare dei nomi, ci sarà il probabile ritorno di Jessica Selassiè.

E’ stato chiesto a Matteo Diamante di entrare. Questi nomi li stiamo dando in esclusiva. Non è detto che Chiara (Rabbi ndr), che ripeto come ho detto l’altra volta stava aspettando una risposta per fare la tronista a Uomini e Donne, non possa essere tra questi ingressi». Così mentre Chiara Rabbi, ex di Davide Donadei, ha già preso le distanze da questa notizia, L’Investigatore Social aveva rivelato che non sarebbe stata Jessica ma bensì Clarissa la sorella delle Selassiè che entrerà nella casa. Recentemente l’ex vippona ha mostrato interesse per l’inquilino Andrea Maestrelli.

Le nuove entrate nella Casa

Ad aggiungere un altro tassello al puzzle ci ha pensato poi Biagio D’Anelli che ha affermato che il 9 febbraio entreranno ben altri 6 concorrenti nel Gf Vip. Inoltre l’ex vippone, ed esperto di gossip, ha fatto intendere che tra loro potrebbe esserci anche Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi che era entrato qualche settimana fa nella casa per farle una sorpresa.

«Nella settimana centrale del Festival di Sanremo, cioè venerdì 9, entreranno sei nuovi concorrenti. Riusciranno questi sei nuovi concorrenti a distogliere il Festival dei fiori, la reunion degli Articolo 31, Paola e Chiara, la voce angelica di Giorgia? Di cui uno è un ex vippone, che poi ex non è, e che è entrato questa sera in quarantena, e che quando è entrato in casa diceva “Guardami, non guardare in basso, guardami”, avete capito chi è?». Chissà quindi se è vera la notizia e se tra questi sei concorrenti ci sarà l’ex della Fiordelisi. Non ci resta che attendere la puntata del reality di Alfonso Signorini del 9 febbraio.