GF VIP, Davide Donadei rischia la squalifica? Ecco perché, cosa è successo

Una delle condizioni per restare nella casa per chiunque entri a programma avviato è non far trapelare quello che succede all’esterno. Sembra, però, che qualcuno abbiamo violato questa regola e ora rischi la squalifica. Si tratta dell’ex tronista Davide Donadei che è entrato da poco più di un mese nella casa di Cinecittà. Ma cosa avrebbe rivelato ai suoi coinquilini? Andiamo a scoprirlo.

Donadei rivela i nomi dei cantanti in gara a Sanremo

L’ex tronista di Uomini e Donne sembra abbia rivelato alcuni nomi dei cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo in programma dal 7 all’11 febbraio sulla Rai. Nomi che avrebbe reso noto durante una conversazione con Edoardo Tavassi, Alberto De Pisis, George Ciupilan e Sarah Altobello mentre si trovavano in veranda.

Il capitombolo Donadei lo avrebbe commesso mentre parlando genericamente di Sanremo avrebbe detto che avrebbe avuto piacere di vedere Wilma Goich sul palco dell’Ariston e avrebbe aggiunto “Io sono un fan di Ultimo e lui a Sanremo ci va”. Non deve neanche essersi reso conto della gaffe fatta perché ha continuato a parlare del festival della canzone italiana specificando che “Ultimo è stato preso proprio all’ultimo, l’ultima settimana”. A questo punto De Pisis ha chiesto se fosse a conoscenza di tutti i concorrenti e ancora una volta ingenuamente Davide ha risposto: “Solo dei primi nomi”.

Cosa deciderà il Grande Fratello?

Non contenti De Pisis ha chiesto qualche indiscrezione e Donadei ha svelato il nome di altre due concorrenti: “Paola e Chiara”. A quel punto è intervenuta la regia che ha tolto l’audio. A questo punto c’è il rischio reale che l’ex tronista venga eliminato dal reality, ma la decisione del Grande Fratello verrà probabilmente resa nota nella diretta di questa sera. Chissà se Davide Donadei riuscirà a farla franca oppure verrà invitato ad abbandonare il reality show…