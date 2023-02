Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati? Lei al GF VIP: ‘Siamo in crisi’

Si sono conosciuti sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Il loro amore, quello di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, è nato lì, tra quelle quattro mura di Cinecittà. Tra sguardi complici, baci e passione. Ed è sempre in televisione, lì dove sono ‘nati’, che ieri Giulia Salemi, ora impegnata nel reality di Alfonso Signorini come ‘voce’ del popolo web, ha raccontato di stare in crisi con il suo Pier!

Cosa è successo tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Alla domanda di Alfonso Signorini, Giulia Salemi che non è riuscita a trattenere le lacrime ha risposto: “Stiamo vivendo un momento di crisi, che può succedere a tantissime coppie di trent’anni. Ma non ci sono di mezzo tradimenti o altre persone. Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando avanti la nostra storia”.

Insomma, tra i due, tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, c’è aria di crisi e passeranno il San Valentino separati. O meglio, lo trascorreranno insieme a Napoli per un evento e con loro ci sarà anche Signorini. Il conduttore del reality, al timone della trasmissione da anni, farà un po’ da psicologo alla coppia? Tutti fanno il tifo per i Prelemi, come sono stati chiamati sui social.

Le lacrime al GF VIP

“Io personalmente spero di trovare una soluzione” – ha detto Giulia Salemi ieri sera, a inizio puntata del Grande Fratello Vip. “So che siamo una coppia nata sotto le telecamere, quindi è difficile chiedere di rispettare la privacy, ma io mi auguro che questa cosa accada”. Alfonso Signorini ha cercato di rincuorare l’opinionista: “Siete meravigliosi, vedrai che una soluzione si trova”. E questo, lo sperano tutti i fan che hanno seguito la loro storia d’amore dall’inizio. E che sperano in un lieto fine!

Intanto, da parte di Pierpaolo Pretelli tutto tace sui social: nessun post, nessuna storia e nessun commento. La crisi rientrerà? Si tratterà solo di un brutto periodo da dimenticare? Con la speranza che l’amore trionfi. Ancora una volta!