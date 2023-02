Le Iene, anticipazioni 14 febbraio 2023: servizi e ospiti di stasera, arrivano Rosa Chemical e Tananai

Giorno di San Valentino, martedì e classico appuntamento con le Iene. Sì perché cambiano i giorni e i mesi, ma i telespettatori possono contare su una certezza: anche oggi, come sempre, andranno in onda Le Iene. Alla conduzione Belen Rodriguez, che dopo l’addio di Teo Mammuccari, sarà accompagnata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Tra servizi, inchieste e tanti ospiti. Ecco tutte le anticipazioni.

Cosa vedremo stasera a Le Iene

Questa sera a Le Iene ci saranno molti ospiti in studio. Arriverà Raoul Bova, protagonista della serie tv Buongiorno mamma, che ritornerà in tv con la seconda stagione da mercoledì 15 febbraio. E ancora, tra gli ospiti anche il calciatore turco Hakan Calhanoglu, con un monologo appello agli italiani sulla tragedia del terremoto in Turchia. E sarà poi la volta del dirigente sportivo Michele Padovano, assolto pochi giorni fa dall’accusa di aver finanziato un traffico di droga in Marocco nel 2006.

Buongiorno mamma 2, Anna si risveglia dal coma? Trama, cast e anticipazioni della prima puntata

Rosa Chemical e Tananai su Italia 1

Ma non finisce qui. Direttamente dal palco dell’Ariston, da Sanremo, a Le Iene su Italia 1 arriveranno Rosa Chemical e Tananai. I due hanno partecipato alla kermesse musicale: Tananai si è classificato al quinto posto, dietro Ultimo, Rosa Chemical non è entrato nella top 5, ma è riuscito comunque a far parlare di sé. Dalla canzone alle proteste nel mondo politico fino al bacio con Fedez nel corso della finale. Un personaggio politicamente scorretto, come ama definirsi, che ha risposto a tutte le discussioni con un’unica parola: amore.

Non mancheranno, ovviamente, interviste, inchieste e servizi, che restano il centro della trasmissione.

L’appuntamento con Le Iene, come sempre, è per stasera a partire dalle 21.20 circa su Italia 1. Tutte le puntate, le inchieste, i servizi e gli scherzi sono disponibili in replica e in diretta streaming (sempre gratuitamente) sul portale Mediaset Infinity.