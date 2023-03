GF VIP, Antonella in crisi dopo la squalifica di Donnamaria: ‘Come faccio?’. Antonella Fiordalisi è disperata per l’abbandono di Edoardo Donnamaria. Il fidanzato, infatti, è stato cacciato dopo l’ennesima violenta lite con lei. La ragazza, nonostante tutto, si sola e trascurata, tanto da valutare l’ipotesi di non continuare la permanenza nella casa. Antonella piange, ma soprattutto si chiede come farà senza la presenza di Donnamaria accanto.

GF VIP, la disperazione di Antonella dopo la squalifica di Edoardo

La squalifica di Edoardo Donnamaria era prevedibile. Già l’editore, Pier Silvio Berlusconi, si era lamentata dell’eccessiva volgarità nel linguaggio nella Casa e di alcune situazioni violente sempre all’interno di essa. Ecco quindi com’è costata cara l’ultima sfuriata di Donnamaria contro Fiordelisi, esplosa dopo l’ennesima lite tra i due. Il ragazzo, nei confronti della ragazza, è stato molto colorito, costringendo gli autori ad allontanarlo dal programma, per la disperazione della stessa Antonella.

Antonella Fiordelisi è affranta, tanto da dormire addirittura abbracciata alla foto del proprio ragazzo. Tra le lacrime, la giovane si prende la piena responsabilità dell’accaduto e la conseguente cacciata dalla Casa del Grande Fratello Vip. Oltretutto, si scusa pubblicamente con Edoardo, dicendo alle telecamere: “Scusa per tutte le volte che ti ho fatto stare male. Come faccio a stare qua senza di te?”. Dopotutto, l’azione contro Edoardo è simbolica verso il comportamento degli inquilini della Casa.

Mediaset sta provando a rimetterli in riga, anche con la promessa di sanzioni come detto in puntata da Alfonso Signorini. Calmerà gli animi questo allontanamento? Non si sa. Il Grande Fratello Vip rimane sempre il programma per eccellenza legato al trash italiano, in modi che difficilmente i concorrenti, in modo cosciente o meno, compiono e fanno parlare di loro attraverso alcuni programmi telvisivi dedicati al gossip. Per ora, Edoardo non ha fatto pesare l’uscita sulle spalle di Antonella.