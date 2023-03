GF VIP e i look indecorosi, cosa ha detto Alfonso Signorini: cosa è successo dopo il provvedimento

Nuovi scandali al GF VIP: Alfonso Signorini accusa i concorrenti di vestirsi in modo indecoroso e scoppia la polemica. Il capo della Mediaset ha chiesto un intervento dopo gli ultimi scandali televisivi nella casa più spiata d’Italia, cosa cambierà? Potrebbero essere vietati piercing, orecchini e tatuaggi. Ecco il nuovo regolamento per i concorrenti della casa più spiata d’Italia, ora che la finale del 3 aprile si avvicina!

Provvedimenti per i look indecorosi al GF VIP

Il GF VIP continua a far parlare di sé e gli scandali nella casa sono all’ordine del giorno. Pier Silvio Berlusconi, il presidente della Mediaset, si è detto contrario agli ultimi avvenimenti che, secondo lui, avrebbero superato ogni limite. Per questo è stato emesso un provvedimento che vuole contenere e limitare questi rumors. I toni accesi e aggressivi del programma, le accuse di bullismo, insomma, sembra che tutto ciò non sia adatto ad una prima serata su Canale 5. Cosa cambierà realmente per i concorrenti in gara?

Cosa ha detto Alfonso Signorini?

L’autorità di Alfonso Signorini al GF VIP è sempre più imponente e il rimprovero della scorsa serata è stato molto duro. Ha esordito dicendo: “Avete superato il limite anche nel vestirvi. A volte eravate vestiti in modo indecoroso per una prima serata di Canale 5″. Insomma, pare che ci sia un’aria di malcontento generale verso il comportamento dei concorrenti in gara. Il vestiario e il trucco sembrano l’ennesimo aspetto da correggere, ma cerchiamo di capire meglio.

Cosa cambierà per i concorrenti

Potrebbero esserci dei cambiamenti molto concreti per chi si trova all’interno della casa del GF Vip, anzi, pare che ci siano già stati. Antonella Fiordelisi ha dichiarato: “Ci sono delle regole che prima non c’erano“, dopo che è stata mandata a cambiarsi prima della diretta di una delle ultime serate dello show. Andrea Maestrelli ha dichiarato: “Mi hanno detto di non aprire la camicia e di coprire con il trucco fin qui. A Davide gli hanno detto degli orecchini”. Sembra che le regole saranno molto rigide e riguarderanno non solo il vestiario, ma anche gli accessori. I tatuaggi dovrebbero essere coperti, con gli abiti o con il fondotinta, gli orecchini possono essere soltanto piccolini e via tutti i piercing. “Devo togliere l’orecchino pendente, posso mettere un brillantino”, ha invece fatto sapere Luca Onestini. I concorrenti accetteranno queste nuove ferree regole? E come reagirà il pubblico da casa?