GF VIP, Donnamaria parla dopo la squalifica: ‘Antonella mi manca’. Edoardo Donnamaria è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, espulso dopo la violenta lite con Antonella Fiordelisi. Infatti, viste anche le nuove regole di Mediaset per contenere la volgarità e la violenza nel reality, Edoardo è stato espulso per eccessiva violenza verso la fidanzata. Risultato della “punizione”? A lei manca lui da morire, e la stessa cosa vale per Edoardo, che anche fuori dalla Casa parla di quanto gli manchi Antonella.

GF VIP, Edoardo espulso dalla Casa e gli manca Antonella

Edoardo parla della mancanza di Antonella Fiordelisi alla prima intervista pubblica successiva all’espulsione dalla Casa. Intervistato dai microfoni di RTL 102.5, il ragazzo infatti parla di come gli manchi Antonella, nonostante abbia conosciuto la ragazza, e ci si sia fidanzato, all’interno dello stesso reality. Ha risposto anche alle parole di Gianluca Benincasa, ex della stessa Antonella e che accusava la coppia di essere “finta” e seguire un copione amoroso imposto dalla casa di produzione del programma.

Ripreso da Fanpage, Edoardo risponde in questo modo sull’idea dell’espulsione dalla Casa: “Sono decisamente frastornato. Ho dormito tre ore stanotte. Avevo detto che sarei uscito dalla Casa del Grande Fratello e non avrei toccato il telefono. Sono uscito dalla Casa del Grande Fratello e ho toccato il telefono”, sono state le prime parole di Edoardo a Rtl, “Ieri sera ho visto i miei genitori. Sono stato a casa con loro e ci siamo fatti una lunga chiacchierata anche con mio fratello”.

Eppure nel rapporto con Antonella, Edoardo è convito come possa andare avanti fuori dalla Casa e soprattutto lontano dalle telecamere televisive. Vero amore? Oppure tra un mese, alla fine del reality condotto da Alfonso Signorini, i due decideranno di non sentirsi più e prendere strade diverse? Il ragazzo pubblicamente mostra intenzioni serie, ma tutto è possibile nel mondo dei vip.