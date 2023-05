Separazione Totti-Blasi, è ‘guerra’ sul centro sportivo di Ostia. La sorella di Ilary non molla

La separazione Totti- Blasi sembra destinata a diventare una guerra senza esclusione di colpi nel quale coinvolgere anche le famiglie. Prima la messa in mora del campione di calcio da parte della sorella della conduttrice dell’Isola dei Famosi, per un debito di circa 50mila euro, poi è arrivata la notizia, ancora non confermata nei fatti di un’ordinanza di sfratto dal centro sportivo di Ostia, a favore di capitan Totti.

Il braccio di ferro tra Francesco Totti e l’ex cognata Silvia Blasi

La battaglia si fa sempre più aspra e sembra destinata a coinvolgere tutti i membri delle due famiglie: Totti e Blasi. Perché ora il braccio di ferro sarà tra Francesco e Silvia, la sorella di Ilary per niente intenzionata a lasciare all’ex cognato l’impianto sportivo. Di fatto il provvedimento giudiziale, però, prevede che Silvia Blasi lasci la struttura della Longarina il 30 giugno prossimo. Sembra che anche questa sia una questione destinata a finire e a essere definita in un’aula di giustizia.

Salta un accordo e Totti pretende 170mila euro e la restituzione dell’impianto

Il problema tra Silvia e Totti nascerebbe da un accordo del calciatore stipulato con l’ex consorte con il quale l’ex calciatore stabiliva di sollevare la società sportiva della Longarina, durante i due anni di pandemia, dal pagamento dei canoni. Ma dopo la separazione il campione giallorosso avrebbe presentato il conto alla cognata: 170mila euro di canoni e la richiesta delle chiavi dell’impianto sportivo.

Un altra vicenda da risolvere davanti ai giudici

Della questione sono già stati investiti i legali degli ex cognati. Toccherà ancora una volta agli avvocati dirimere questa controversia che sembra scaturire solo ed esclusivamente da una separazione con tante, troppe conseguenze che sta tenendo banco nel palazzo di giustizia capitolino, ma che è anche costantemente al centro del gossip. Staremo a vedere come andrà a finire…