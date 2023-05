Francesco Totti e la scuola di calcio messa in mora dalla sorella di Ilary: debito da 50.000 euro

Dopo l’udienza sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi che sembrava potesse indurre gli ex coniugi a una composizione (abbastanza) pacifica, arrivano altre novità: la messa in mora da parte della famiglia Blasi della ‘Totti Soccer School’ del capitano della Roma. La ‘guerra’ Totti-Blasi prosegue a suon di denaro e la società che fa capo alla sorella della conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe presentato un decreto ingiuntivo di circa 50mila euro alla società del campione giallorosso colpevole di non aver saldato alcuni debiti.

Ordinanza di sfratto per il complesso sportivo di Castel Fusano

Ma non finisce qui… Perché Francesco Totti ha ottenuto un’ordinanza di sfratto da eseguire entro il 30 giugno per il complesso sportivo comprensivo di scuola calcio, la Totti Soccer school e i campi di Padel, situati a Castel Fusano, che sarebbero in gestione alla famiglia Blasi, ma senza che il capitano della Roma avesse espresso il suo consenso.

Insomma la situazione tra i due famosi ex coniugi resta estremamente tesa e si ‘gioca’ a suon di provvedimenti giudiziari. L’accordo, per quanto provvisorio, del 18 aprile scorso con il quale si era stabilito sia la divisione dei beni, sia l’assegno di mantenimento per i tre figli dell’ex coppia, Christina, Chanel e Isabel, non è stato, come sembrava, preludio di pace. Anzi…

Dopo la decisione del giudice sulla separazione sembrava si fosse raggiunta una certa calma, invece…

Sembra svanire la possibilità di raggiungere una calma, almeno, apparente in attesa del pronunciamento definitivo sulla separazione previsto per il prossimo autunno, con il quale dovrebbe solo essere fissato quanto già stabilito dal giudice in via provvisoria: la villa dell’Eur a Ilary e un assegno per i tre figli pari a 12.500 euro, con la possibilità per i due figli più grandi di vedere il papà quando ne hanno desiderio e per la piccola Isabel di stare con papà Francesco a fine settimana alterni e in giorni prestabiliti durante la settimana. Probabilmente gli ‘scontri’ non finiscono qua…