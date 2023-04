Caso Totti Blasi e Noemi Bocchi: “Devi versare 2mila euro a figlio”, ecco perché è saltato il primo accordo

La decisione dei giudici ha favorito Ilary Blasi nella separazione con Francesco Totti: a lei è andata la villa dell’Eur, a lei l’affidamento dei figli e a lei anche 12.500 euro per il mantenimento di Chanel, Christian e Isabel. Un ‘KO’ per l’ex capitano giallorosso che, in prima battuta aveva scelto di non accettare quello che era stato l’accordo preso tra il suo ex avvocato, Annamaria Bernardini De Pace e l’avvocato della sua ex consorte.

Sull’accordo iniziale sarebbe intervenuta la nuova compagna di Totti

Sembrerebbe che questo iniziale accordo sia saltato a causa di Noemi Bocchi, la nuova compagna di Totti che non voleva che il calciatore desse alla Blasi più di 2mila euro a figlio. Siccome l’intesa raggiunta tra i due legali prevedeva esattamente il doppio per i figli del ‘Pupone’ la nuova compagna di quest’ultima sarebbe insorta, provocando anche una rottura del calciatore con l’avvocato.

Il primo accordo era più vantaggioso per l’ex capitano romanista

Tutto sommato, invece, se avesse accettato Totti avrebbe avuto da guadagnarci, visto che era previsto il versamento di 12mila euro ai figli, e il 70 per cento delle spese straordinarie al padre il 30 alla madre. Ora invece il giudice ha stabilito diversamente: 12.500 ai figli e il 75 per cento delle spese straordinarie a Totti il 25 per cento alla madre. Tutto con effetto retroattivo: da quando l’ex capitano ha lasciato la villa dell’Eur nel febbraio 2022.

Resta da vedere se Francesco Totti impugnerà la decisione del giudice

Ma se la decisione del giudice ha dato ragione alla conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, rigettando tutte le richieste avanzate da Francesco Totti, non resta che vedere se, questa vicenda, una delle più seguite dal gossip italiano ormai da tempo, si chiuda definitivamente con quest’ultimo pronunciamento, oppure se il campione sia intenzionato a presentare ricorso per vedere tutelata la sua posizione.