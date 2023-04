Isola dei Famosi 2023, anticipazioni prima puntata 17 aprile: naufraghi e tribù

Dopo mesi di attesa, indiscrezioni e spoiler, finalmente ci siamo e il conto alla rovescia si può davvero attivare perché manca poco e stasera, in prima serata (rigorosamente in diretta) andrà in onda la prima e imperdibile puntata dell’Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura che vede alla conduzione, ormai da anni, Ilary Blasi. Dopo la rottura con l’ex marito Francesco Totti, la Blasi è pronta a tornare sul piccolo schermo, tra discussioni, lotte per la sopravvivenza, amori e natura che comanda. Ma cosa succederà stasera, lunedì 17 aprile? Ecco tutte le anticipazioni.

Chi sono i concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi 2023

Sono già partiti, destinazione Honduras, e questa sera verranno presentati al pubblico ufficialmente i concorrenti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Insieme a Ilary Blasi, che è in diretta da Milano, anche Alvin, inviato storico della trasmissione, e gli opinionisti Enrico Papi (new entry) e Vladimir Luxuria (ormai veterana del reality show). Ecco il cast completo:

Fiore Argento

Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini

Helena Prestes

Cristina Scuccia, ex Suor Cristina

Nathaly Caldonazzo

Corinne Clery

Claudia Motta

Pamela Camassa

Christoper Leoni

Andrea Lo Cicero

Marco Predolin

Paolo Noise

Marco Mazzoli

Alessandra Drusian e Fabio Ricci dei Jalisse.

Come sono formate le tribù

Questa sera, come da tradizione, i concorrenti si ‘lanceranno’ dall’elicottero, poi si entrerà nel vivo del gioco. E, stando alle anticipazioni, ci sarà già una prima divisione in tribù, in ben tre tribù:

Uomini

Donne

Coppie

E ognuna di loro, probabilmente, avrà un capo. Nasceranno i primi dissapori e ci saranno le prime polemiche? Non ci resta che pazientare ancora un po’ e seguire la puntata di stasera che, come sempre, prenderà il via a partire dalle 21.30 circa, subito dopo Striscia la Notizia.

Dove vedere la diretta dell’isola dei Famosi h24

L’Isola dei Famosi, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda ogni lunedì su Canale 5, in diretta, a partire dalle 21.30 circa. Ma non solo. Come sempre, andranno in onda diversi appuntamenti quotidiani per seguire l’avventura dei naufraghi: sarà possibile farlo anche sul sito ufficiale e sull’App Mediaset Play, dove sarà disponibile la diretta streaming.