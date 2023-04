Ilary Blasi a Verissimo domenica 16 aprile 2023: ecco cosa ha detto sull’ex Francesco Totti

Ilary Blasi sarà ospite di Silvia Toffanin, quando domenica 16 aprile 2023 siederà all’interno dello studio di Verissimo. Tanti gli argomenti che verranno affrontati in quest’intervista, a cominciare dal rapporto con l’ex marito Francesco Totti, la storia con Bastian e soprattutto l’imminente ritorno televisivo de “L’isola dei famosi”. Infatti, la Blasi si prepara a inaugurare la nuova stagione dell’Isola il prossimo lunedì 17 aprile alle ore 21.40.

L’intervista di Ilary Blasi a Verissimo: cosa dirà su Francesco Totti?

Come puntata, almeno sulla carta potrebbe rivelarsi quella più interessante di questa stagione. Infatti, la Blasi non solo è sull’onda mediatica per il proprio ritorno televisivo, ma anche per la storia d’amore con Bastian Muller-Pettenpohl. La relazione con l’ereditiero tedesco sembra andare a gonfie vele, nonostante i mugugni dell’ex marito Francesco Totti. Lo storico numero “10” della Roma, infatti, avrebbe esposto il proprio malumore non solo per la frequentazione dell’ex moglie, ma anche sulla questione di come i propri figli debbano frequentare il nuovo compagno della mamma. Situazioni scoppiettanti, che nella realtà non verranno discusse solo all’interno del Tribunale di piazzale Clodio.

Sulla love story di Ilary ormai ne parlano tutti i giornali di gossip, immortalando la conduttrice in tutte le pose insieme al suo nuovo compagno. La stessa Blasi, oltretutto, non fa più nulla per tenere segreta questa storia d’amore, facendosi immortalare insieme al “nuovo lui” per le strade di Roma, a Napoli, in vacanza o addirittura in settimana bianca. Per Ilary Blasi si tratterà della prima intervista televisiva dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, con la conduttrice che sicuramente si toglierà più di un sassolino dalla scarpa nello studio dell’amica/collega Silvia Toffanin. Infatti, ci aspettiamo grandi rivelazioni sui temi che oggi coronano la vita della conduttrice: la fine del proprio matrimonio, i motivi, Noemi Bocchi, il rapporto col Pupone e soprattutto la nuova vita con Bastian Muller.